Враг упорно лезет на Покровском и Кураховском направлениях: у них 2 задачи

Российские оккупанты продолжают атаковать на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области. Они хотят выполнить две задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отметив, что главная цель российских оккупантов не изменилась. Им нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но, если они туда дойдут, то вряд ли захотят на этом останавливаться.

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Россия имеет две задачи

Как отметил Грабский, первая задача российских оккупантов – выход на линию Покровск-Константиновка-Часов Яр. На этих участках фронта фиксируют постоянные боевые столкновения. Россия несет там огромные потери.

Вторая задача – ликвидировать Кураховский выступ Сил обороны Украины. Далее они вполне могут полезть в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Если они ликвидируют Кураховский выступ, то смогут выровнять линию фронта. Тогда будет угроза наступления в сторону Покровского Днепропетровской области и уже на Запорожскую область,

– сказал Грабский.

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Добавим, по состоянию на 7 ноября Россия потеряла более 704 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9224 российских танков, 18612 боевых бронированных машин, 20194 артиллерийских систем, 1245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов и т.п.