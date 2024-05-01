ВСУ восстановили контроль над утраченными позициями возле Кременной: карта боевых действий 1 мая

Полномасштабное вторжение россиян продолжается 798 дней. Силы обороны сдерживают оккупантов по линии фронта, за прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения.

Самые горячие направления – Бахмутский и Авдеевский – там защитники отбили по 33 атаки врага. Актуально о ситуации на фронте по состоянию на 1 мая рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба, аналитиков ISW и онлайн-карты DeepState.

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В Институте изучения войны отмечают, что украинские войска восстановили контроль над некоторыми утраченными позициями вблизи Кременной в ходе боевых действий 30 апреля. В частности, Силы обороны продвинулись на восток от Ямполовки, расположенной к западу от Кременной.

Ямполовка на карте:

Также продолжались позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Отмечают, что российские войска совершили прорыв в центральную и юго-восточную части Кисловки (к юго-востоку от Купянска), но в ISW зафиксировали только подтвержденные наступления в восточной части населенного пункта.

Российские обстрелы

В утреннем отчете Генштаб сообщил, что оккупанты нанесли 8 ракетных и 61 авиационный удар, а также 129 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В частности, враг ударил с авиации по населенным пунктам: Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желанное Первое, Невельское, Евгеновка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожевое, Великая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем находились более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет диверсионную деятельность. Нанаправлении защитники отбили 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Нанаправлении Силы обороны отбили 21 атаку, которую противник совершил в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области. Нанаправлении защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Спорное, Новый, Клищеевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.Нанаправлении воины отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. Нанаправлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области. Враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанаправлении российские войска 5 раз атаковали наши позиции в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области. Нанаправлении россияне пытаются выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки оккупанты совершили 2 безрезультатные атаки на позиции наших войск.