167 боестолкновений за сутки, на Покровском направлении продолжается ад: сводка Генштаба за 10 июня

ВСУ продолжают ожесточенную борьбу против российских оккупантов. С начала суток 10 июня на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений.

Россияне нанесли 3 ракетных и 75 авиационных ударов, применили 10 ракет и сбросили 92 КАБов. Также они совершили 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций украинских войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте