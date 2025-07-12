13 июля, 07:28
Россия продвинулась на фронте, ВСУ тоже улучшили позиции на одном направлении: карта ISW 12 июля
Основні тези
- Российские войска продолжили наступательные операции в нескольких областях Украины, они имеют некоторые продвижения.
- Украинские войска также несколько продвинулись на Покровском направлении.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 12 июля. Аналитики также обновили карты боевых действий.
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Какая ситуация на фронте
- Оккупанты продолжали атаки в Курской области 11 и 12 июля.
- Российские войска продолжили наступательные операции и на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
- Продолжались наступательные операции также и на севере Харьковской области вблизи Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Зеленого и Волчанска, где продвижения нет. Но в то же время оккупанты продвинулись в направлении Великого Бурлука.
- Российские войска наступали на Купянском направлении в направлении Петро-Ивановки, Кондрашовки, Радьковки и Голубовки, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, а также в направлении Песчаного и Новоосинового, но не продвинулись.
- 12 июля захватчики также продолжили наступательные операции на направлении Борова вблизи Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки. Продвижения нет.
- Российские войска безуспешно продолжили наступательные операции на Лиманском направлении вблизи Карповки, Среднего, в направлении Шандриголового, а также вблизи Зеленой Долины, Нового Мира, Колодезей, Торского, Дибровы и Серебрянсього лесничества.
- Россияне продолжали наступательные операции на Северском направлении в направлении Дроновки, Серебрянки, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки. Продвинуться им не удалось.
- 12 июля захватчики продолжали наступательные операции на Часовярском направлении. Атаковали вблизи самого Часового Яра, Предтечиного, Ступочек, Клищеевки, Белой Горы. Враг не достиг ни одного подтвержденного продвижения.
- Российские войска продолжали наступательные операции и на Торецком направлении вблизи самого Торецка, Дылиевки, Русиного Яра, Попового Яра, Яблоновки, в направлении Катериновки, Плещеевки и Степановки, а также вблизи Щербиновки и Новоспасского. Подтвержденных продвижений также нет.
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи за 11 июля свидетельствуют о том, что ВСУ имеют незначительное продвижение к югу от Удачного. В то же время российские войска наступали в направлении самого Покровска, Родинского, Владимировки, Новоэкономичного, Красного Лимана, вблизи Разиного, Мирного и Миролюбовки, Луча, Лысовки, Сергеевки, Шевченко, Новоукраинки, Звериного, Удачного, Котлиного, а также в направлении Молодецкого.
Какая сиутация на фронте / Карты ISW
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении, а именно на северо-запад. 11 и 12 июля они атаковали в направлении самой Новопавловки, вблизи Новосергиевки, Муравки, Орехового, Дачного, Алексеевки, Комара, Запорожье, Мирного, Поддубного, Воскресенки, Толстого, Новохацкого, в направлении Филиала, Зеленого Гая.
- Оккупанты также продолжали наступательные операции на Великоновоселковском направлении вблизи Шевченко, Зеленого Поля, Новоселки, Новополя, Новоселки, в направлении Камышевахи, Темировки, но не продвинулись вперед.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о российских наступлениях на Гуляйпольском направлении 12 июля.
- Российские войска продолжали наступления на Ореховском направлении вблизи Каменского, Плавней и в направлении Степногорска, но никаких подтвержденных продвижений нет.
- Оккупанты также продолжали наступление на Херсонском направлении – продвижения вперед нет.