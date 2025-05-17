Продвижение врага на нескольких направлениях, успехи ВСУ вблизи Покровска: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступать на фронте, пытаясь выбить украинские силы с позиций. Аналитики американского Института изучения войны рассказали об изменениях на линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Смотрите также Россияне снова продвинулись в Донецкой области: карты DeepState за 16 мая Какая ситуация на фронте В Курской области продолжались бои.

продолжались бои. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 16 мая.

16 мая. В пятницу, 16 мая, российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты продолжили наступательные операции на Харьковском направлении , но никакого подтвержденного продвижения не достигли.

, но никакого подтвержденного продвижения не достигли. Вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Захватчики продолжили наступательные операции на Боровском и на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

и на , но подтвержденного прогресса не достигли. Войска России продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Какова ситуация на поле боя / Карты ISW Также российские войска продолжили наступательные операции возле Часового Яра , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Армия страны-агрессора недавно продвинулась на Торецком направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12, 15 и 16 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Торецка, к северу от Дачного (к северу от Торецка), к западу от Дилиевки (к северу от Торецка) и на северной окраине Дружбы (к северо-востоку от Торецка).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12, 15 и 16 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Торецка, к северу от Дачного (к северу от Торецка), к западу от Дилиевки (к северу от Торецка) и на северной окраине Дружбы (к северо-востоку от Торецка). Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Новоалександровки (на северо-восток от Новопавловки).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Новоалександровки (на северо-восток от Новопавловки). Войска России продолжили наступательные операции на Кураховском направлении и вблизи Великой Новоселки , но подтвержденного прогресса не достигли.

и , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты недавно продвинулись на Запорожском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись на северо-запад от Лобкового (к юго-западу от Орехова).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись на северо-запад от Лобкового (к юго-западу от Орехова). Российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении 15 и 16 мая, но не продвинулись вперед.