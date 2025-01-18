За сутки произошло 176 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, – Генштаб

Всего за 18 января произошло 176 боевых столкновений, больше всего, к сожалению, традиционно на Покровском направлении. Сегодня противник в частности совершил ракетные и авиаудары.

За сутки противник задействовал более 800 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Какая ситуация на фронте 18 января

18 января на линии фронта произошло 176 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Противник совершил 4 ракетных и 22 авиационных удара, используя 6 ракет и 30 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 817 дронов-камикадзе и осуществили более 4300 артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло пять штурмов в районе Волчанска, все отбиты.

На Купянском направлении атаки вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть столкновений завершено, одна атака продолжается. Был удар КАБами по Глушковке.

На Лиманском направлении шли бои возле Зеленого Гая, Первомайского, Копанок и других. Остановлено 8 атак, 2 столкновения продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шийковке и Боровской Андреевке.

Северское направление: враг штурмовал позиции у Белогоровки, но безрезультатно.

Краматорское направление: десять атак вблизи Ступочек, Предтечиного и Часового Яра остановлено. На Марково противник сбросил два КАБа.

Торецкий: состоялось 19 штурмов в районах Торецка, Крымского и Щербиновки. Три боя до сих пор продолжаются. Оккупанты сбросили КАБ на Петровку.

На Покровском направлении зафиксировано 84 атаки в районе в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Четырнадцать боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся данным, потери врага на данном направлении за сегодня составили 335 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три автомобиля, антенну БпЛА, кроме того, существенно повреждены еще два автомобиля противника.

Новопавловское направление: 17 атак вблизи Большой Новоселки, бои продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий враг не проводил.

Ореховское: атака на Новоданиловку была отбита.

Приднепровское: остановлена одна попытка штурма.

На Курском направлении наши защитники отбили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг нанес пять авиаударов пятью управляемыми бомбами и совершил 409 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 – из реактивных систем залпового огня.

На других участках существенных изменений не зафиксировано.

Сегодня в Генштабе отметили воинов 31-й, 124-й, 68-й, 12-й, 100-й, 28-й бригад, которые эффективно уничтожали врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.