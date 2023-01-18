Враги сосредоточились на наступлении на Бахмут и тщетно атакуют в районе Авдеевки: главное из Генштаба

18 января 2023, 07:47
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты снова пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлении. ВСУ отразили атаки россиян около 9 населенных пунктов.

Речь идет о Белогоровке Луганской области, также о Соле, Красной Горе, Бахмуте, Клищиевке, Водяном, Невельском, Марьинке и Победе на Донетчине. Кроме того, в Генштабе рассказали, что происходит по направлению к Беларуси.

К теме В Херсонской области оккупанты проверяют телефоны местных, похитили 3 человека, – Генштаб

Что известно о наступлении врагов

Российские захватчики продолжают атаковать Украину. Так, враг нанес:

  • 6 ракетных атак, три из которых – по гражданским объектам Купянска и Краматорска;
  • 14 авиационных ударов;
  • 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безрезультатные наступательные действия на Авдеевском направлении.
– заявили в Генштабе ВСУ.

Также пояснили, что россияне продолжали совершать артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстрелам подверглись:

  • Николаевка Черниговской области;
  • Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области;
  • Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлинск, Бологовка, Каменка и Двухлетняя на Харьковщине.

Что происходит по направлению Беларуси

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала. По данным ВСУ:

  • в приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено;
  • в Беларуси на аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные авиационные учения с Россией.

Именно поэтому ВСУ действуют, чтобы не допустить провокаций или диверсий со стороны врагов, усиливают нашу противовоздушную оборону.

Россиянам не хватает коллаборантов и работников

У россиян на оккупированных территориях есть только незначительное количество коллаборантов. Именно поэтому враги завозят так называемых "чиновников" из России для "управления" на временно оккупированных территориях.

К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.
– рассказали в Генштабе ВСУ.

Именно поэтому россияне пытаются ввезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

ВСУ мощно уничтожают врага

Украинская авиация в течение суток нанесла:

  • 12 ударов по районам сосредоточения врага;
  • 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Кроме того, наши зенитчики в районе Соледара уничтожили вражеский самолет Су-25. Более того, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили:

  • 2 пункта управления врагов;
  • 5 районов сосредоточения захватчиков;
  • состав боеприпасов;
  • станцию РЭБ;
  • радиолокационную станцию.

Ситуация на фронте: важные новости

  • 17 января Служба безопасности Украины рассказала, что спецназовцы СБУ нашли шансы оккупантов под Бахмутом и ударили по ним дронами-камикадзе. Россияне погибли.
  • Кроме того, украинские пограничники 16 января на Бахмутском направлении отражали штурм врага, ведь они хотели захватить один из передовых опорных пунктов возле города. В ответ наши пограничники ответили врагу – 12 погибших и 17 раненых россиян.
  • Наши военные ликвидировали бизнесмена-вагнеровца немецкого происхождения Александра Кнауба. Он не был зэком, но добровольно подписал контракт с вагнеровцами.

Автор: Діана Квасневська