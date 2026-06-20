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24 Канал Новости Украины ВСУ продвинулись на одном из направлений: отчет и обновленные карты ISW
20 июня, 08:45
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ВСУ продвинулись на одном из направлений: отчет и обновленные карты ISW

София Рожик

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 19 июня. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

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Какова ситуация на фронте?

  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 18 и 19 июня, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали.
  • Ограниченные наступательные операции велись и в Харьковской области, но также не увенчались успехом.
  • Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в районе Великого Бурлука.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении 18 и 19 июня, но не добились подтвержденного прогресса.
  • Они продолжали наступательные операции и попытки перехвата войск в районе Боровой.
  • Россияне недавно проникли в центр Лимана и к востоку от Славянска в Закитное, но вряд ли имеют закрепленные позиции в этих районах. Они проникли к юго-востоку от Славянска в Юрковку, в то время как Украина опровергла заявление о захвате Россией Рай-Александровки. Кроме того, российские войска пытаются осуществить двойной моторизованный обход на Славянском направлении и все чаще используют авиацию для разрушения украинских укрепленных позиций.
  • Российское командование перенаправляет логистику на Лиманское направление из-за успешных усилий украинской стороны по предотвращению действий беспилотников. Также россияне повредили мост вблизи Маяков, пытаясь затруднить логистику Украины.
  • Вражеские войска усилили артиллерийские и беспилотные удары на Краматорском направлении из-за улучшения погодных условий и сезонных изменений.
  • Российские войска недавно провели операции по проникновению в Константиновку. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, как оккупанты поднимают флаги в нескольких местах на северо-востоке и востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было российскими операциями по проникновению. Также враг продолжает обстреливать украинские наземные линии связи в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
  • 19 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперёд.

Ситуация на фронте / Карты ISW

 

 

  • Россияне продолжили наступательные операции к юго-западу и северу от Покровска, в то время как украинские войска контратаковали к северо-западу от города.
  • Враг проводил наступательные операции на Новопавловском направлении 18 и 19 июня, но не продвинулся вперёд.
  • На Александровском направлении наступательные операции противника также оказались безуспешными.
  • Украинские войска недавно продвинулись к северо-западу от Гуляйполя.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные операции на западе Запорожской области, но успехов не добились.
  • Российский военный блогер утверждал, что украинские войска 19 июня контратаковали на Херсонском направлении.

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Война России с Украиной