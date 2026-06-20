ВСУ продвинулись на одном из направлений: отчет и обновленные карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 19 июня. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Смотрите также "Ложь об ударе по автобусу с детьми": в ISW предупредили украинцев о новых планах России Какова ситуация на фронте? Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 18 и 19 июня, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали.

18 и 19 июня, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Ограниченные наступательные операции велись и в Харьковской области , но также не увенчались успехом.

, но также не увенчались успехом. Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в районе Великого Бурлука .

. Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении 18 и 19 июня, но не добились подтвержденного прогресса.

18 и 19 июня, но не добились подтвержденного прогресса. Они продолжали наступательные операции и попытки перехвата войск в районе Боровой .

. Россияне недавно проникли в центр Лимана и к востоку от Славянска в Закитное, но вряд ли имеют закрепленные позиции в этих районах. Они проникли к юго-востоку от Славянска в Юрковку, в то время как Украина опровергла заявление о захвате Россией Рай-Александровки. Кроме того, российские войска пытаются осуществить двойной моторизованный обход на Славянском направлении и все чаще используют авиацию для разрушения украинских укрепленных позиций.

и к востоку от Закитное, но вряд ли имеют закрепленные позиции в этих районах. Они проникли к юго-востоку от Славянска в Юрковку, в то время как Украина опровергла заявление о захвате Россией Рай-Александровки. Кроме того, российские войска пытаются осуществить двойной моторизованный обход на Славянском направлении и все чаще используют авиацию для разрушения украинских укрепленных позиций. Российское командование перенаправляет логистику на Лиманское направление из-за успешных усилий украинской стороны по предотвращению действий беспилотников. Также россияне повредили мост вблизи Маяков, пытаясь затруднить логистику Украины.

из-за успешных усилий украинской стороны по предотвращению действий беспилотников. Также россияне повредили мост вблизи Маяков, пытаясь затруднить логистику Украины. Вражеские войска усилили артиллерийские и беспилотные удары на Краматорском направлении из-за улучшения погодных условий и сезонных изменений.

из-за улучшения погодных условий и сезонных изменений. Российские войска недавно провели операции по проникновению в Константиновку . Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, как оккупанты поднимают флаги в нескольких местах на северо-востоке и востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было российскими операциями по проникновению. Также враг продолжает обстреливать украинские наземные линии связи в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, как оккупанты поднимают флаги в нескольких местах на северо-востоке и востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было российскими операциями по проникновению. Также враг продолжает обстреливать украинские наземные линии связи в тактическом районе Константиновка – Дружковка. 19 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперёд. Ситуация на фронте / Карты ISW Россияне продолжили наступательные операции к юго-западу и северу от Покровска , в то время как украинские войска контратаковали к северо-западу от города.

, в то время как украинские войска контратаковали к северо-западу от города. Враг проводил наступательные операции на Новопавловском направлении 18 и 19 июня, но не продвинулся вперёд.

и 19 июня, но не продвинулся вперёд. На Александровском направлении наступательные операции противника также оказались безуспешными.

наступательные операции противника также оказались безуспешными. Украинские войска недавно продвинулись к северо-западу от Гуляйполя .

. Российские войска продолжали ограниченные наземные операции на западе Запорожской области, но успехов не добились.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска 19 июня контратаковали на Херсонском направлении.