Впервые за 2025 год количество атак на фронте составляет менее 100: Генштаб опубликовал сводку

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора по всей линии фронта. За минувшие сутки было зафиксировано 93 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Отметим, что последние несколько дней фиксировалось снижение атак противника.

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Что произошло на фронте 2 февраля 2025 года

На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Гатище. На Купянском направлении враг 18 раз атаковал укрепления Сил обороны, по состоянию на 22:00 три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 8 раз штурмовали позиции украинских защитников. На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака продолжалась. На Торецком направлении оккупанты 8 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий, два боестолкновения продолжались.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномету и двум пушкам оккупантов,

– рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 1 атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя. На Ореховском направлении состоялось 1 боестолкновение в районе Каменского. На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.

На Курском направлении ВСУ отбили 12 атак, пять боестолкновений продолжалось. В ВСУ отметили, что за сутки авиация врага нанесла по собственной территории 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.