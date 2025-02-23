Россия наступала почти по всей линии фронта и продвинулась на 5 направлениях: карты ISW 22 февраля

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 21 – 22 февраля. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также ВСУ разбили штурмы вражеских бронегрупп на Краматорском направлении: в сети появилось видео Какова ситуация на фронте Российские войска имеют продвижение в Курской области . Они продолжали наступление вдоль границы с Украиной, а также у Суджи. Геолокационные кадры за 21 февраля показывают, что россияне недавно продвинулись у Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

. Они продолжали наступление вдоль границы с Украиной, а также у Суджи. Геолокационные кадры за 21 февраля показывают, что россияне недавно продвинулись у Черкасской Конопельки и Фанасеевки. 22 февраля оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении , в частности, атаковали возле Волчанска. Продвижений на этом участке фронте они не имеют.

, в частности, атаковали возле Волчанска. Продвижений на этом участке фронте они не имеют. Вражеские войска недавно продвинулись на Купянском направлении . Они продолжали наступать под Купянском у Западного, Двуречной и Фиголевки. Геолокационные кадры за 22 февраля показывают, что захватчики продвинулись в центре Тополя.

. Они продолжали наступать под Купянском у Западного, Двуречной и Фиголевки. Геолокационные кадры за 22 февраля показывают, что захватчики продвинулись в центре Тополя. Враг продолжал также наступательные действия на Изюмском направлении , в частности, в направлении Боровой и возле Загрызово.

, в частности, в направлении Боровой и возле Загрызово. 22 февраля Россия наступала и на Лиманском направлении возле Ивановки, Тернов, Ямполовки, Новолюбовки, Колодязов и в районе Серебрянского леса. Подтвержденных продвижений там нет.

возле Ивановки, Тернов, Ямполовки, Новолюбовки, Колодязов и в районе Серебрянского леса. Подтвержденных продвижений там нет. Российские войска вели наступательные действия на Северском направлении возле Белогоровки. Никаких продвижений там также нет.

возле Белогоровки. Никаких продвижений там также нет. Враг недавно продвинулся на Часовяровском направлении . Он наступал в районе Васильевки, Ступочок, Белой Горы и Орехово-Васильевки.

. Он наступал в районе Васильевки, Ступочок, Белой Горы и Орехово-Васильевки. Также оккупанты продолжали вести наступательные действия на Торецком направлении: возле Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки. Они не продвинулись там. Ситуация на фронте по состоянию на 22 февраля / Карты ISW Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении . Они штурмовали возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Свиридоновки, Луча, Даченского, Песчаного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Сергеевки, Надиевки, Новоалександреевки, Преображенки и Запорожья. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага в центре Песчаного и на южных окраинах Запорожья.

. Они штурмовали возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Свиридоновки, Луча, Даченского, Песчаного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Сергеевки, Надиевки, Новоалександреевки, Преображенки и Запорожья. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага в центре Песчаного и на южных окраинах Запорожья. Оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении . 21 и 22 февраля они продолжали наступать у Андреевки, Улаклы и Константинополя, Большой Новоселки, но безуспешно. Также атаки были у Новочеретоватого, Бурлацкого, Привольного и Новоселки.

. 21 и 22 февраля они продолжали наступать у Андреевки, Улаклы и Константинополя, Большой Новоселки, но безуспешно. Также атаки были у Новочеретоватого, Бурлацкого, Привольного и Новоселки. Россия наступала и на западе Запорожской области , но не имела там успехов. 21 и 22 февраля наступления велись в направлении Орехова и в районе Щербаков, Каменского и Пятихаток.

, но не имела там успехов. 21 и 22 февраля наступления велись в направлении Орехова и в районе Щербаков, Каменского и Пятихаток. Об активности на Херсонском направлении 22 февраля не сообщалось.