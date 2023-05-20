Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, враг наступает в направлении Белой Горы, – Генштаб

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг не оставляет попыток захватить Бахмут, штурмует Марьинку и пытается наступать в направлении Белой Горы.

Украинские защитники защищают страну от захватнических рук россиян уже 451-й день. За сутки произошло 39 боевых столкновений на Востоке Украины.

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Что происходило на разных направлениях

Основные усилия враг сосредотачивается на Востоке Украины – на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Россияне не оставляют попыток штурмовать на указанных участках фронта. Сейчас самые жестокие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Несмотря на безумные потери, враг продолжает кровопролитную войну. Так, авиация Сил обороны за сутки 20 мая нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают обстреливать гражданское население и инфраструктуру. В частности, в районе населенного пункта Нестерно Харьковской области россияне нанесли авиационный удар. От минометных и артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты:

Галагановка Черниговской области;

Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области,

Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Покаляне, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Домашнее на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. От авиационных ударов снова пострадала Харьковская область – россияне атаковали район Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке, Котляровке, Табаевке и Берестове Харьковской области и Стельмаховке – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь и Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области.



Украинские защитники уничтожают врага на оккупированных территориях / Фото Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые сражения за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары по районам Славянска и Дружковки и авиационных – по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Богдановка,

Бахмут,

Ивановское,

Часов Яр,

Ступочки,

Предтечи,

Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. От артиллерийских обстрелов пострадали:

Новокалиново,

Бердичи,

Степное,

Авдеевка,

Тоненькое,

Первомайское,

Карловка,

Невельское Донецкой области.



Силы обороны отбивают атаки врага / Фото Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время вражеские обстрелы получили Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационных ударов вблизи Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы Парасковеевки, Константиновки, Новомихайловки, Новоукраинки, Угледара и Пречистовки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндийка на Херсонщине. В течение суток 20 мая враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них:

Времивка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области;

Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Огромное Херсонской области и город Херсон.



Украинские защитники продолжают защищать наше государство / Фото Генштаб ВСУ

Враг использует больницы в своих целях

На временно оккупированных территориях россияне продолжают использовать гражданские больницы и медучреждения в своих целях. К примеру, в Лутугинском районном территориальном медицинском объединении, что в Луганской области, россияне на верхних этажах создали военный госпиталь.

Россияне цинично используют людей как "живой щит". Чтобы обезопасить себя, на первом этаже медучреждения разместили детское отделение. По информации Генштаба ВСУ, в медицинском учреждении на лечении находятся около 100 российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести. Это число является пиком возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг.

Гражданскому населению помощь в военном госпитале оккупантов не предоставляется.