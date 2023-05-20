Українські захисники боронять країну від загарбницьких рук росіян уже 451 день. Упродовж доби відбулося 39 бойових зіткнень на Сході України.

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Що відбувалося на різних напрямках

Основні зусилля ворог зосереджує на Сході України – на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Росіяни не полишають спроб штурмувати на зазначених ділянках фронту. Нині найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Попри шалені втрати, ворог продовжує кровопролитну війну. Так, авіація Сил оборони за добу 20 травня завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення та інфраструктуру. Зокрема, у районі населеного пункту Нестерне Харківської області росіяни завдали авіаційного удару. Від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали населені пункти:

Галаганівка Чернігівської області;

Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області,

Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп'янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Від авіаційних ударів знову постраждала Харківська область – росіяни атакували район Кислівки й Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.



Українські захисники нищать ворога на окупованих територіях / Фото Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Білої Гори. Завдав ракетних ударів по районах Слов'янська і Дружківки та авіаційних – по районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Богданівка,

Бахмут,

Іванівське,

Часів Яр,

Ступочки,

Предтечине,

Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Від артилерійських обстрілів постраждали:

Новокалинове,

Бердичі,

Степове,

Авдіївка,

Тоненьке,

Первомайське,

Карлівка,

Невельське Донецької області.



Сили оборони відбивають атаки ворога / Фото Генштаб ЗСУ

На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли Парасковіївки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Вугледара та Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Кіндійка на Херсонщині.Протягом доби 20 травня ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них:

Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області;

Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області;

Нікополь Дніпропетровської області;

Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.



Українські захисники продовжують боронити нашу державу / Фото Генштаб ЗСУ

Ворог використовує лікарні у власних цілях

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільні лікарні та медзаклади у власних цілях. До прикладу, у Лутугинському районному територіальному медичному об’єднанні, що на Луганщині, росіяни на верхніх поверхах створили військовий шпиталь.

Росіяни цинічно використовують людей як "живий щит". Аби убезпечити себе, на першому поверсі медзакладу розмістили дитяче відділення. За інформацією Генштабу ЗСУ, у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг.

Цивільному населенню допомога у військовому шпиталі окупантів не надається.