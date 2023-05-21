Враг пытался восстановить утраченные позиции под Бахмутом, – Генштаб

В течение суток 21 мая россияне активно штурмовали позиции украинских защитников. Так, оккупанты пытались восстановить свои позиции на Бахмутском направлении, которые они потеряли в результате удачных действий Сил обороны.

Все атаки российских захватчиков отбили у Бахмута и отбили Вооруженные Силы. На свое поражение россияне ответили обстрелами домов гражданского населения.

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Что происходило на разных направлениях

Российская армия продолжает сосредоточивать свои усилия на Востоке Украины – на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток оккупанты 24 раза атаковали позиции украинских защитников. Самые ожесточенные бои ведутся в Бахмуте и Марьинке.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло. Формирование ударных групп россиян – не обнаруживается.

На Северском и Слобожанском направлении захватчики продолжают сосредоточивать свои войска на границе с Украиной и пускать со своей территории диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, они продолжают атаковать из минометов и артиллерии украинские населенные пункты. На этот раз от ударов пострадали:

Прогресс, Студенок и Михайловка в Сумской области;

Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении В течение суток россияне пытались улучшить свое тактическое положение. Враг без успеха штурмовал район Масютовки Харьковской области. От минометных и артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты, как:

Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово в Харьковской области;

Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики тоже пытались проводить активные действия. В частности, они атаковали село Ивано-Дарьевка – успеха не имели. Также они обстреляли из авиации село Невское. Из артиллерии оккупанты нанесли удары по населенным пунктам:

Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области;

Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.



Украинские солдаты уничтожают россиян на оккупированных территориях / Фото Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Россияне пытались восстановить свои утраченные позиции на территории Ивановского, однако своей цели они не достигли. Также российская армия нанесла авиационные удары по районам Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали:

Орехово-Василовка;

Марковое;

Бахмут;

Ивановское;

Нью-Йорк;

Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безрезультативные наступательные действия у Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты:

Новокалиново;

Бердичи;

Степное;

Авдеевка;

Северное;

Первомайское,

Карловка,

Невельское в Донецкой области.



Вооруженные Силы отбивают атаки россиян / Фото Генштаба ВСУ

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки и Новомихайловки. В то же время вражеские обстрелы подверглись Георгиевке, Победе и Новомихайловке в Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. В то же время нанес авиационных ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки. К тому же враги совершили обстрелы по Водяному и Угледару.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Станислав Херсонской области. Из артиллерии враг обстрелял следующие населенные пункты:

Времивку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое поле Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области;

Тягинку Херсонской области и Херсон.



Украинские защитники уничтожают склады с оружием и личный состав окупантов / Фото Генштаба ВСУ

Оккупанты ограничивают доступ к информации украинцам на оккупированной Херсонской области

Россияне ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно оккупированной территории Херсонской области. Так, оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Более того, они ограничивают перемещение местных жителей в районы, где есть устойчивая сотовая связь.

На военные преступления россиян Силы обороны отвечают точными ударами по слогам с оружием и местам дислокации россиян. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам. Кроме этого, они уничтожили 3 вражеских разведывательных беспилотника разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также 2 состава боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения и еще одну важную цель противника.