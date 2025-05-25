Бои идут на 7 направлениях, – Генштаб

По данным Генштаба, с начала суток произошло 135 боестолкновений. На большинстве направлений на 22:00 25 мая еще продолжаются бои.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб.

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Какая ситуация на фронте на вечер 25 мая

На Харьковском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении осуществили 2 штурма позиций ВСУ в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении 19 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. 4 атаки продолжаются.

Силы обороны остановили 4 наступательные действия в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении 7 боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра, 1 бой продолжается.

На Торецком направлении враг 10 раз атаковал позиции Сил обороны. Оккупанты сконцентрировали наступательные усилия в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского, 3 боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении, россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. 3 боя продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении было обезврежено 159 оккупантов, 95 из них – безвозвратно. Также уничтожено 3 единицы автомобильной техники, 9 мотоциклов, 1 миномет, 7 беспилотных летательных аппаратов, 2 антенны связи и 1 пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, поврежден миномет российских оккупантов,

– сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении ВСУ остановили 19 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлении Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря. Еще 3 боя продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное.

На Приднепровском направлении состоялось 3 попытки врага продвинуться вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Там враг в течение суток провел 24 штурма позиций украинских подразделений, сейчас продолжаются 3 боестолкновения.