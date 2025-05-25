Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб.

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Яка ситуація на фронті на вечір 25 травня

На Харківському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп'янському напрямку здійснили 2 штурми позицій ЗСУ в районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку 19 разів атакували позиції українців у бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. 4 атаки тривають.

Сили оборони зупинили 4 наступальні дії у бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам'янського, ще 2 боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку 7 боєзіткнень в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру, 1 бій триває.

На Торецькому напрямку ворог 10 разів атакував позиції Сил оборони. Окупанти сконцентрували наступальні зусилля в районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського, 3 боєзіткнення тривають.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. 3 бої тривають.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 159 окупантів, 95 з них – безповоротно. Також знищено 3 одиниці автомобільної техніки, 9 мотоциклів, 1 міномет, 7 безпілотних літальних апаратів, 2 антени зв'язку та 1 пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, пошкоджено міномет російських окупантів,

– повідомили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 19 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Ще 3 бої тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагалися просунутися поблизу населених пунктів Новоандріївка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулося 3 спроби ворога просунутися поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

Також Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Там ворог протягом доби провів 24 штурми позицій українських підрозділів, наразі тривають 3 боєзіткнення.