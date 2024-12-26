Россияне штурмуют Покровск и пытаются продвинуться возле Курахово: карта фронта 26 декабря

Россия продолжает наступать на украинские города и села и уничтожать все на своем пути. Однако Силы обороны Украины мужественно противостоят врагу и не позволяют захватывать новые территории.

За минувшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне трижды атаковали украинские позиции в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия российской армии неподалеку Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Россияне пытаются реализовать свое численное преимущество.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали украинские позиции 26 раз и пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотреть на карте

На Северском направлении враг дважды наступал в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз атаковали украинские позиции неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий россиян в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Однако российская армия продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Россияне атакуют вблизи Покровска: смотреть на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 российскую атаку. Отдельные украинские позиции разрушены в результате штурмовых действий и огневого воздействия россиян. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеновое, Курахово, Андреевка и Дачное.

Оккупанты пытаются продвинуться возле Курахово: ситуация на карте

На Времовском направлении российская армия 35 раз штурмовала в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Большой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки.

Россияне штурмуют Времовское направление: смотреть на карте

На Гуляйпольском направлении в районе населенного пункта Белогорье россияне один раз пытались прорвать украинскую оборону.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили три наступательных действия российской армии.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

На Курском направлении за минувшие сутки россияне совершили 440 обстрелов. Украинским защитникам удалось отразить 26 штурмовых действий оккупантов.