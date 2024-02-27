Ситуация возле Авдеевки, попытки атак на Новомихайловку: карта боевых действий 27 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Уже 734 сутки продолжается героическая борьба украинского народа на всех линиях фронта. Российские захватчики не оставляют попыток наступать на всех направлениях, однако ВСУ дают достойный отпор врагу.
За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Какова ситуация на ВостокеНа Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Россияне пытаются давить на Синьковку: смотрите на карте
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.
Давление на Бахмутском направлении: смотрите на картеНа Авдеевском направлении, ВСУ отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Напряженная ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении в районе Новомихайловки Донецкой области враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области. На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Обстановка на ЮгеНа Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Оккупанты не оставляют попыток атаковать Работино: смотрите на картеНа Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
Что происходит на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях
Потери врага
- За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника.