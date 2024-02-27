Ситуация возле Авдеевки, попытки атак на Новомихайловку: карта боевых действий 27 февраля

Уже 734 сутки продолжается героическая борьба украинского народа на всех линиях фронта. Российские захватчики не оставляют попыток наступать на всех направлениях, однако ВСУ дают достойный отпор врагу.

За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке

НаСилы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Россияне пытаются давить на Синьковку: смотрите на карте

Нанашими воинами отражено 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. НаСилами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

Давление на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На, ВСУ отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Напряженная ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Нав районе Новомихайловки Донецкой области враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области. Навраг наступательных (штурмовых) действий не вел.Насилами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Оккупанты не оставляют попыток атаковать Работино: смотрите на карте

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Что происходит на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника.

враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений у границы в Белгородской области.