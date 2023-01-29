Тяжелые бои возле Угледара и сокрушительные удары по оккупантам: главное из Генштаба

В течение суток 29 января российские оккупанты совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, они били по населенным пунктам, которые расположены неподалеку от линии столкновения.

В результате вражеских атак есть раненные и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Россияне продолжают вести наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях захватчики обороняются на ранее занятых рубежах.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений оккупантов. Вражеских наступательных группировок не фиксируют.

В то же время россияне не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Хреновка и Красный Хутор Черниговской области;

Волфино Сумской области;

Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.



Украинские воины защищают государство / Фото Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

оккупанты обстреляли районы Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области. На Бахмутском направлении огневого поражениям подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

огневого поражениям подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении захватчики обстреляли Угледар, Нескучное и Большую Новоселку Донецкой области.

захватчики обстреляли Угледар, Нескучное и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населённых пунктов. Среди них – Времовка и Новополь в Донецкой области, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населённых пунктов. Среди них – Времовка и Новополь в Донецкой области, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине. На Херсонском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.



Силы обороны отражают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне воруют медоборудование из больниц

По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области.

Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение,

– сообщили в Генштабе.

В свою очередь, украинские защитники продолжают наносить россиянам потери. Авиация Сил обороны в течение суток:

ударила по зенитно-ракетному комплексу противника,

нанесла 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.



Оккупанты понесут сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ