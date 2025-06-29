104 атаки за 29 июня, большинство на Покровском и Лиманском направлениях: сводка Генштаба

Силы обороны продолжают противостоять российскому нашествию на фронте. За сутки 29 июня на фронте было зафиксировано 104 боевых столкновения.

Враг нанес один ракетный и 34 авиационных ударов с использованием 57 ракет и 56 КАБов. Он также совершил 1 269 поражений дронами-камикадзе и 4 176 артобстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте