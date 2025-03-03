Россия атакует возле Покровска и Торецка: карта фронта на 3 марта

Россия продолжает пытаться захватить новые украинские территории. Наши военные держат оборону и делают все возможное для того, чтобы сдержать врага.

За прошедшие сутки зафиксировали 109 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Волчанск.

Ситуация возле Волчанска: смотрите карту

На Купянском направлении за сутки произошло 3 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите карту

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и Александро-Шультино.

Враг атаковал возле Часового Яра: смотрите карту

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка и Щербиновки.

Ситуация возле Торецка: смотрите карту

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 атак агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлиное, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы.

На Покровском направлении отбивали атаки: смотрите карту

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное.

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка захватчики совершили два тщетных штурма позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников.

На Северском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

У Курской области наши защитники отбили 30 атак противника. Враг нанес 444 артиллерийских обстрела, из них 12 – из реактивных систем залпового огня; совершил 19 авиационных ударов, сбросив 30 КАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.