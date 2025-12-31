ВСУ имеют несколько продвижений на фронте: обновленные карты ISW за 30 декабря

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 30 декабря. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Зафиксировано продвижение ВСУ на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также Этот мир сломан окончательно, а 2026 будет еще хуже 2025: большой прогноз 24 Канала
Какова ситуация на фронте?
- 30 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного продвижения не достигли. Они атаковали вблизи Кондратовки, Андреевки, Юнаковки, Яблоновки, Варачино, Садков, Грабовского.
- Оккупанты продолжили наступательные операции и на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Прилипок, а также в направлении Графского, Избицкого и Лимана.
- 29 и 30 декабря российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Мелового и Хатнего, но не продвинулись вперед.
- Украинские войска недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении, а именно в северной части Купянска. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Купянска, в Мировом, в направлении Колодязного, Петропавловки, Песчаного.
Ситуация на фронте / Карты ISW
-
- Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Боровой вблизи Богуславки и в направлении Дружелюбовки и Новосергиевки 30 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса.
- 30 декабря россияне продолжили безуспешные наступательные операции на направлении Славянск-Лиман. Они атаковали вблизи Яровой, Корового Яра, в направлении Александровки, Ставков, Колодезей, Заречного.
- Наступательные операции захватчиков продолжались и на Северском направлении, но безуспешно. Они атаковали вблизи самого Северска, Дроновки, Платоновки, Озерного, Закитного, Ямполя, Пазено, в направлении Резниковки.
- Наступали россияне и на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали вблизи самой Константиновки, Александро-Шултиного, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлении Софиевки, Степановки и Новопавловки.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Добропольском направлении 30 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Атаки были вблизи Паньковки, Нового Донбасса, Ивановки, Нового Шахматного.
- ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры за 29 декабря показывают, как операторы беспилотников российской 35-й мотострелковой бригады наносят удары по украинским войскам на юго-востоке Гришина, что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе. Россияне атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, вблизи Белицкого, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Ровно, Новоэкономичного, Мирнограда, Удачного, Молодецкого, Котлиного, в направлении Сергеевки, вблизи Гришино.
- 29 и 30 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах Новопавловки, вблизи Новосергиевки и Филиала, но не продвинулись вперед.
- 30 декабря оккупанты продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Ивановки, Ялты, Толстого, Вербового, Александрограда, Январского и Вишневого.
- Украинские силы удерживали позиции или недавно проснулись в направлении Гуляйполя. Это изменение, вероятно, не произошло в течение последних 24 часов. В то же время российские войска атаковали вблизи и в пределах Гуляйполя, вблизи Братского, в направлении Христофоровки, Косовцево, Терноватого, Даниловки, Варваровки, Сладкого, Рыбного, Приволья и Злагоды, в направлении Железнодорожного и Староукраинки 29 и 30 декабря.
- Российские войска продолжили наступательные операции в Запорожской области 30 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. В частности, они атаковали вблизи Орехова, а именно у Белогорья, Щербаков, Приморского, Степного, в направлении Павловки и Новояковлевки.
- 30 декабря российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста 29 и 30 декабря.
Новости фронта