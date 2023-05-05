Россияне атакуют с 4 направлений, хотя несут огромные потери: карта боев за 5 мая
Россияне продолжают наступать на Донбассе. Самые ожесточенные бои по состоянию на 5 мая идут за Бахмут и Марьинку.
Оккупанты сосредотачивают основные усилия, наступая на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак.
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Однако россияне продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами.
Ситуация на фронте
На Волынском и Полесском направлениях ситуация особо не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок нет.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреливают населенные пункты с территории России. Также усовершенствуют инженерное оборудование местности.
За минувшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанское Хуторы, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области. Россияне уничтожили и повредили частные дома. Есть раненые среди гражданских.
Что происходит на фронте: карта боевых действий
- На Купянском направлении враг не наступает. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Фиголовка, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраине Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Песчаное, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Северское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка на Донетчине.
- На Бахмутском направлении бои идут в городе Бахмут. Также безуспешные наступательные действия враг вел в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток отражены многочисленные атаки противника возле Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли более 55 населенных пунктов