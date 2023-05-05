Россияне атакуют с 4 направлений, хотя несут огромные потери: карта боев за 5 мая

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Самые ожесточенные бои по состоянию на 5 мая идут за Бахмут и Марьинку.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия, наступая на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак.

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Однако россияне продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях ситуация особо не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок нет.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреливают населенные пункты с территории России. Также усовершенствуют инженерное оборудование местности.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанское Хуторы, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области. Россияне уничтожили и повредили частные дома. Есть раненые среди гражданских.

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