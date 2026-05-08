Россия продолжает давить, ВСУ контратакуют: отчет и обновленные карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 7 мая. Аналитики также обновили карты боевых действий.

У России и Украины было по несколько продвижений. Об этом сообщает ISW.

Какие изменения на фронте?

Оккупанты продолжили наступательные действия в Сумской области 7 мая, но не продвинулись вперед.

К слову, на Сумском направлении оккупанты постоянно пытаются лезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют, рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер".

Российские войска продолжили наступательные операции на Харьковском направлении 7 мая, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер утверждал, что российские войска продолжали наземные атаки на направлении Великого Бурлука 7 мая, но ISW не обнаружила доказательств, свидетельствующих о продвижении.

Оккупанты провели ограниченное механизированное наступление на Купянском направлении, продолжая наступательные операции в пределах Купянска и на север, юго-восток и восток от него 6 и 7 мая. Украинская бригада, действовавшая на Купянском направлении, сообщила 7 мая, что отразила российское механизированное наступление, уничтожив одну бронированную боевую машину и 12 вездеходов.

Обратите внимание! Российские войска усиливают свою наступательную активность на Купянском направлении накануне 9 мая. Представитель украинской бригады заявил, что россияне недавно активизировали свою деятельность, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать успехи на поле боя накануне парада, но они не осуществляют больших групповых или механизированных штурмов.

Вражеская армия продолжала наступательные операции к северу и северо-востоку от Боровой 6 и 7 мая.

7 мая российские оккупанты продолжили наступательные операции на Славянском направлении , а украинские защитники продолжали контратаки на юго-восток и восток от Славянска.

Сообщается, что вражеские войска уменьшили количество проникновений и используют беспилотные наземные транспортные средства (БНТ), оснащены минным оборудованием, на Краматорском направлении. Командир роты украинской бригады, которая действует там, 7 мая сообщил, что российские оккупанты не изменили своей тактики, но уменьшили частоту и интенсивность проникновений из-за низкого уровня успешности.

Обратите внимание! Военный заявил, что линия соприкосновения за последние три года не сместилась более чем на километр в любом направлении.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Захватчики продолжили ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполья 7 мая, но не продвинулись вперед.

Они продолжили наступательные операции также на Покровском направлении, но не имели успехов. Там российские войска атакуют в любое время дня и ночи, но отправляют меньше войск в штурм по сравнению с аналогичным временем 2025 года.

К слову, всего за апрель оккупанты на этом участке фронта потеряли погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400. Такую статистику в эфире 24 Канала привел Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

Российские войска продолжили безуспешные наземные наступления на Новопавловском направлении 7 мая.

Вражеские наступательные операции продолжились на Александровском направлении . Оккупанты сосредоточили атаки на восток и юго-восток от Александровки, но не продвинулись вперед.

7 мая войска России пытались наступать на Гуляйпольском направлении , украинские войска контратаковали в этом районе.

Россия продолжила ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, тогда как украинские войска продолжали контратаки на запад и северо-запад от Орехова.

К слову, связанный с Кремлем российский милблогер жаловался, что ситуация на западе Запорожской области ухудшается для российских войск, поскольку украинские войска продолжают контратаки и восстановили позиции между Степногорском (к западу от Орехова), Павловкой (к северо-востоку от Степногорска) и Ореховом.

7 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста и Антоновки, а также на юго-запад от Херсона вблизи острова Белогрудый, но не продвинулись вперед.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 6 мая писали, что россияне продолжили продвинулись на севере Сумщины и пытались продвинуться на север от Харькова. В то же время ВСУ контратаковали, в частности на Запорожье.

А начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что Россия уже начала свое весенне-летнее наступление. Сейчас у оккупантов фаза не накопления ресурса, а его расходования. От этого будет зависеть, что будет летом.

Между тем в Bloomberg заявили, что Зеленский ожидает еще одного наступление России летом.

