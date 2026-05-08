Россия продолжает давить, ВСУ контратакуют: отчет и обновленные карты ISW
- Оккупанты продолжили наступательные действия на нескольких направлениях, включая Сумской, Харьковский, Купянский, Славянский и другие, но не достигли значительного продвижения.
- Украинские войска успешно отражали атаки, уничтожая вражескую технику и живую силу, в частности, на Купянском направлении, где было уничтожено бронированную машину и 12 вездеходов.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 7 мая. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Какие изменения на фронте?
- Оккупанты продолжили наступательные действия в Сумской области 7 мая, но не продвинулись вперед.
К слову, на Сумском направлении оккупанты постоянно пытаются лезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют, рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер".
- Российские войска продолжили наступательные операции на Харьковском направлении 7 мая, но не продвинулись вперед.
- Российский милблогер утверждал, что российские войска продолжали наземные атаки на направлении Великого Бурлука 7 мая, но ISW не обнаружила доказательств, свидетельствующих о продвижении.
- Оккупанты провели ограниченное механизированное наступление на Купянском направлении, продолжая наступательные операции в пределах Купянска и на север, юго-восток и восток от него 6 и 7 мая. Украинская бригада, действовавшая на Купянском направлении, сообщила 7 мая, что отразила российское механизированное наступление, уничтожив одну бронированную боевую машину и 12 вездеходов.
Обратите внимание! Российские войска усиливают свою наступательную активность на Купянском направлении накануне 9 мая. Представитель украинской бригады заявил, что россияне недавно активизировали свою деятельность, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать успехи на поле боя накануне парада, но они не осуществляют больших групповых или механизированных штурмов.
- Вражеская армия продолжала наступательные операции к северу и северо-востоку от Боровой 6 и 7 мая.
- 7 мая российские оккупанты продолжили наступательные операции на Славянском направлении, а украинские защитники продолжали контратаки на юго-восток и восток от Славянска.
- Сообщается, что вражеские войска уменьшили количество проникновений и используют беспилотные наземные транспортные средства (БНТ), оснащены минным оборудованием, на Краматорском направлении. Командир роты украинской бригады, которая действует там, 7 мая сообщил, что российские оккупанты не изменили своей тактики, но уменьшили частоту и интенсивность проникновений из-за низкого уровня успешности.
Обратите внимание! Военный заявил, что линия соприкосновения за последние три года не сместилась более чем на километр в любом направлении.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Захватчики продолжили ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполья 7 мая, но не продвинулись вперед.
- Они продолжили наступательные операции также на Покровском направлении, но не имели успехов. Там российские войска атакуют в любое время дня и ночи, но отправляют меньше войск в штурм по сравнению с аналогичным временем 2025 года.
К слову, всего за апрель оккупанты на этом участке фронта потеряли погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400. Такую статистику в эфире 24 Канала привел Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".
- Российские войска продолжили безуспешные наземные наступления на Новопавловском направлении 7 мая.
- Вражеские наступательные операции продолжились на Александровском направлении. Оккупанты сосредоточили атаки на восток и юго-восток от Александровки, но не продвинулись вперед.
- 7 мая войска России пытались наступать на Гуляйпольском направлении, украинские войска контратаковали в этом районе.
- Россия продолжила ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, тогда как украинские войска продолжали контратаки на запад и северо-запад от Орехова.
К слову, связанный с Кремлем российский милблогер жаловался, что ситуация на западе Запорожской области ухудшается для российских войск, поскольку украинские войска продолжают контратаки и восстановили позиции между Степногорском (к западу от Орехова), Павловкой (к северо-востоку от Степногорска) и Ореховом.
- 7 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста и Антоновки, а также на юго-запад от Херсона вблизи острова Белогрудый, но не продвинулись вперед.
Новости фронта
Аналитики Института изучения войны в отчете за 6 мая писали, что россияне продолжили продвинулись на севере Сумщины и пытались продвинуться на север от Харькова. В то же время ВСУ контратаковали, в частности на Запорожье.
А начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что Россия уже начала свое весенне-летнее наступление. Сейчас у оккупантов фаза не накопления ресурса, а его расходования. От этого будет зависеть, что будет летом.
Между тем в Bloomberg заявили, что Зеленский ожидает еще одного наступление России летом.
Что говорят эксперты о ситуации в Украине?
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что ВСУ способны противостоять врагу. Главная стратегическая задача сейчас – истощить силы врага в условиях активной обороны. По мнению эксперта, благодаря этому Украина будет удерживать Донбасс вплоть до распада России.
Адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу отметил, что Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель. И это несмотря на ослабление западной военной помощи, которое наблюдается уже длительное время.