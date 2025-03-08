Самая сложная ситуация на Курщине, 13 боев до сих пор продолжаются: сводка Генштаба 8 марта

ВСУ продолжают давать достойный отпор россиянам на фронте. Всего с начала суток 8 марта произошло 150 боевых столкновений.

Враг атаковал 1 317 дронами-камикадзе, а также трижды атаковал ракетами, совершил 64 авиационных удара с применением 71 КАБа и примерно 5 000 обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Десантники показали, как уничтожают оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу Какая ситуация на фронте ВСУ на Харьковском направлении за сутки отбили 5 атак возле Волчанска и Петро-Ивановки. Россия нанесла авиаудары возле населенных пунктов Довжик и Казачья Лопань.

за сутки отбили 5 атак возле Волчанска и Петро-Ивановки. Россия нанесла авиаудары возле населенных пунктов Довжик и Казачья Лопань. На Купянском направлении наши воины отбили 11 штурмов вблизи Кондрашовки, Лозовой, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

наши воины отбили 11 штурмов вблизи Кондрашовки, Лозовой, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. 8 марта на Лиманском направлении россияне 23 раза атаковали позиции ВСУ у Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодезей, Ямполовки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются 8 боестолкновений.

россияне 23 раза атаковали позиции ВСУ у Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодезей, Ямполовки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются 8 боестолкновений. На Краматорском направлении пока зафиксировано 2 боевых столкновения у Часового Яра и Белой Горы.

пока зафиксировано 2 боевых столкновения у Часового Яра и Белой Горы. 19 раз захватчики атаковали позиции Украины на Торецком направлении. Больше всего они наступали возле Дружбы и Торецка. До сих пор продолжаются 4 боестолкновения.

Больше всего они наступали возле Дружбы и Торецка. До сих пор продолжаются 4 боестолкновения. С начала суток на Покровском направлении было зафиксировано 25 российских попыток прорвать оборону ВСУ возле населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются 4 боестолкновения.

было зафиксировано 25 российских попыток прорвать оборону ВСУ возле населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются 4 боестолкновения. На Новопавловском направлении Россия 6 раз атаковала у Константинополя и Бурлацкого, 5 атак уже отбито.

Россия 6 раз атаковала у Константинополя и Бурлацкого, 5 атак уже отбито. На Гуляйпольском направлении противник совершил 3 атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

противник совершил 3 атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному. На Ореховском направлении ВСУ уже отбили 2 вражеских штурма возле населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки. До сих пор продолжаются еще 5 боестолкновений.

ВСУ уже отбили 2 вражеских штурма возле населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки. До сих пор продолжаются еще 5 боестолкновений. На Приднепровском направлении оккупанты совершили авиационный удар по населенному пункту Казацкое и 2 ракетных удара вблизи населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

оккупанты совершили авиационный удар по населенному пункту Казацкое и 2 ракетных удара вблизи населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница. На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

враг наступательных действий не проводил. В операционной зоне в Курской области ВСУ за сутки отбили 30 атак. Еще 13 столкновений продолжаются. Также россияне нанесли 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб и совершили 500 артиллерийских обстрелов позиций украинской армии и населенных пунктов, 49 из них – из РСЗО.

ВСУ за сутки отбили 30 атак. Еще 13 столкновений продолжаются. Также россияне нанесли 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб и совершили 500 артиллерийских обстрелов позиций украинской армии и населенных пунктов, 49 из них – из РСЗО. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.