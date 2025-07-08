И Россия, и Украина имеют продвижение на фронте: обзор и карты ISW за 8 июля

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 7 – 8 июля. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Россия имеет несколько продвижений, но ВСУ также имеют успехи на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Более 180 боестолкновений, интенсивность не уменьшается: карта фронта 9 июля Какова ситуация на фронте 7 и 8 июля российские войска атаковали в Курской области .

. ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области . Россияне также продолжали свои атаки на этом направлении.

. Россияне также продолжали свои атаки на этом направлении. Вражеские войска продолжили наступательные операции и на севере Харьковской области , но не продвинулись там. Атаки осуществлялись в направлении Липцов, вблизи Волчанска и Зеленого, а также вдоль международной границы в направлении Дегтярного 7 и 8 июля.

, но не продвинулись там. Атаки осуществлялись в направлении Липцов, вблизи Волчанска и Зеленого, а также вдоль международной границы в направлении Дегтярного 7 и 8 июля. 8 июля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , подтвержденного продвижения нет. Они атаковали вблизи Красного Первого, Каменки, Голубовки, в направлении Нововасильевки, Кутьковки, Амбарного, Лозовой Второй, вблизи Мирного, Соболевки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Глушковки.

, подтвержденного продвижения нет. Они атаковали вблизи Красного Первого, Каменки, Голубовки, в направлении Нововасильевки, Кутьковки, Амбарного, Лозовой Второй, вблизи Мирного, Соболевки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Глушковки. Российские войска продолжили наступательные операции на направлении населенного пункта Боровая вблизи Загрызово и Ольговки. Они не продвинулись вперед.

вблизи Загрызово и Ольговки. Они не продвинулись вперед. 8 июля оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении в направлении Шандриголово, вблизи Карповки, Редкодуба, Глущенково, Зеленой Долины, Нового Мира, Торского и в Серебрянском лесничестве. Также российские войска атаковали на северо-запад от Лимана. Подтвержденного продвижения нет.

в направлении Шандриголово, вблизи Карповки, Редкодуба, Глущенково, Зеленой Долины, Нового Мира, Торского и в Серебрянском лесничестве. Также российские войска атаковали на северо-запад от Лимана. Подтвержденного продвижения нет. Россия продолжила наступательные операции на Северском направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки и Выемки, но не продвинулась.

вблизи Григорьевки, Серебрянки и Выемки, но не продвинулась. Российские войска недавно продвинулись на Часовоярском направлении к востоку от Белой Горы. Они провели наступательные операции вблизи самого Часов Яра, в направлении Маркового, Николаевки, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино 7 и 8 июля.

к востоку от Белой Горы. Они провели наступательные операции вблизи самого Часов Яра, в направлении Маркового, Николаевки, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино 7 и 8 июля. Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 7 июля свидетельствуют, что враг имел незначительные успехи к северо-западу от Дылеевки. Кроме того, российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка, Яблоновки, Александро-Калиново, Полтавки и Попового Яра, а также в направлении Катериновки и Плещеевки. Ситуация на фронте / Карты ISW Захватчики также продолжили наступление на Покровском направлении вблизи самого Покровска, Мирного, Малиновки, Разиного, Новоэкономичного, Миролюбовки, Лысовки, Шевченко, Новоукраинки и Зверево, Удачного, но безуспешно.

вблизи самого Покровска, Мирного, Малиновки, Разиного, Новоэкономичного, Миролюбовки, Лысовки, Шевченко, Новоукраинки и Зверево, Удачного, но безуспешно. Россия продолжила наступление и на Новопавловском направлении на саму Новопавловку, вблизи Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Алексеевки, Зеленого Кута, Запорожья, Поддубного, Ялты, Комара, Федоровки, Мирного, Андреевки-Клевцового и Воскресенки. Продвижения нет.

на саму Новопавловку, вблизи Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Алексеевки, Зеленого Кута, Запорожья, Поддубного, Ялты, Комара, Федоровки, Мирного, Андреевки-Клевцового и Воскресенки. Продвижения нет. Оккупанты наступали и на Великоновоселковском направлении вблизи Шевченко, Свободного Поля, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя, но не продвинулись вперед.

вблизи Шевченко, Свободного Поля, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя, но не продвинулись вперед. Враг продолжил ограниченные наступления на Гуляйпольском направлении, но также не продвинулся. Он атаковал, в частности, вблизи Малиновки 7 и 8 июля.

7 и 8 июля российские войска атаковали на Ореховском направлении в направлении Малой Токмачки и вблизи Щербаков, Степного и Каменского.

в направлении Малой Токмачки и вблизи Щербаков, Степного и Каменского. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 8 июля.