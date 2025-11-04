Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что оккупанты не просто так атакуют фактически на стыке Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Но стремительных продвижений там нет.

Смотрите также Есть 4 продвижения в самом Покровске и 1 в сторону Мирнограда, – Deep State

Какова ситуация на Днепропетровщине?

Как отметил Жмайло, в последнее время российские оккупанты активизировали атаки на этом направлении. Они пытаются найти там слабые участки в обороне.

Обратите внимание! 1 ноября оккупанты ударили по месту базирования украинских военных в Днепропетровской области. ГБР уже начало расследование по факту халатного отношения к военной службе и несоблюдения требований безопасности.

Сейчас известно, что враг контролирует около 6 населенных пунктов в Днепропетровской области. Однако на это направление также перебрасывают резервы Сил обороны Украины. Есть попытки стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

Основные усилия враг сосредоточил на Покровск. Там сейчас угрожающая ситуация. Туда также перебрасывают резервы. Есть надежда, что продвижение россиян на этом направлении будет заторможено,

– отметил Жмайло.

Какая ситуация возле Днепропетровщины: смотрите карту боевых действий:

Ситуация на фронте: кратко