Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що окупанти не просто так атакують фактично на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Але стрімких просувань там немає.

Яка ситуація на Дніпропетровщині?

Як наголосив Жмайло, упродовж останнього часу російські окупанти активізували атаки на цьому напрямку. Вони намагаються знайти там слабкі ділянки в обороні.

Зверніть увагу! 1 листопада окупанти вдарили по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині. ДБР вже розпочало розслідування за фактом недбалого ставлення до військової служби та недотримання вимог безпеки.

Наразі відомо, що ворог контролює близько 6 населених пунктів у Дніпропетровській області. Однак на цей напрямок також перекидають резерви Сил оборони України. Є спроби стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту.

Основні зусилля ворог зосередив на Покровськ. Там зараз загрозлива ситуація. Туди також перекидають резерви. Є надія, що просування росіян на цьому напрямку буде загальмовано,

– зазначив Жмайло.

