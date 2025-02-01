Россияне накопили резервы возле Часового Яра, ОТУ "Луганск"

Ситуация на фронте остается непростой. В частности, возле Часового Яра врагу удалось накопить резервы.

Представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что россияне смогли накопить резервы вблизи Часово Яра и активно осуществляют ротацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Украина мешает им

По словам представителя, на Торецком направлении подтвердить наличие вражеских резервов пока нельзя. Он объяснил, что на перехватах не слышно, чтобы личный состав был другой, из других подразделений и других направлений.

Совсем другая ситуация у Часового Яра – там на перехватах слышно, что россияне могут осуществлять ротации.

Конечно, это такой период, когда мы мешаем им, уничтожаем. Ведь любое перемещение – дроны уже в воздухе, и стараемся как можно больше врага уничтожить,

– подчеркнул Запорожец.

Несмотря на это, живой силы у врага на этом направлении еще достаточно. Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и сосредотачивает усилия на восточных направлениях фронта.