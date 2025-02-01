Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що росіяни змогли накопичити резерви поблизу Часово Яру та активно здійснюють ротацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

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Україна заважає їм

За словами речника, на Торецькому напрямку підтвердити наявність ворожих резервів поки що не можна. Він пояснив, що на перехопленнях не чути, щоб особовий склад був інший, з інших підрозділів та інших напрямків.

Зовсім інша ситуація біля Часового Яру – там на перехопленнях чути, що росіяни можуть здійснювати ротації.

Звісно, це такий період, коли ми заважаємо їм, знищуємо. Адже будь-яке переміщення – дрони вже в повітрі, і намагаємось якомога більше ворога знищити,

– наголосив Запорожець.

Попри це, живої сили у ворога на цьому напрямку ще достатньо. Росія не залишає спроб захопити нові українські території та зосереджує зусилля на східних напрямках фронту.