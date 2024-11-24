Россия готовится к штурмовым действиям на юге Донецкой области, – Силы обороны Юга

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юге Донецкой области. На Приднепровском направлении оккупанты ведут разведку боем, чтобы выявить позиции украинских военных и подготовиться к наступлению.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне готовятся к штурмовым действиям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире Апостроф TV.

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Где враг пытается идти в штурм

Враг пытается прорваться к югу Донецкой области, на стыке с Днепропетровской областью. Враг предпринимает попытки прорваться возле Великой Новоселки, одного из крупнейших в этом районе населенных пунктов.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях также наблюдается подготовка к штурмам. По словам Волошина, есть высокая вероятность, что враг попытается прорвать украинскую оборону, формируя штурмовые группы.

Подготовительные действия оккупантов включают переброску боеприпасов, активное использование беспилотников для воздушной разведки, а также инженерную разведку.

Кроме того, враг активно на этих направлениях пытается поразить ранее разведанные... и выведывает, где стоят наши огневые средства, пытается их подавить и уничтожить для того, чтобы было проще им вести штурмовые действия,

– добавил Волошин.

