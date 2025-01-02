Оккупанты активно штурмуют на Покровском направлении: карта боевых действий на 2 января

Российская армия продолжает штурмовать позиции ВСУ. За прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 7 атак вражеских сил. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 16 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Гая, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили 7 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Луча, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

ВСУ остановили 38 штурмовых действий врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении защитники отбили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении российская армия осуществила 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

Несмотря на активное применение противником бомбардировочной авиации на Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку вражеских сил вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забич.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 5 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, с применением семи ракет и 32 управляемых бомб, а также совершил 356 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.