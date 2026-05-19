"Это огромная цифра": Сырский назвал направление, где Россия сосредоточила больше всего войск

Россия сосредоточила по меньшей мере десятки тысяч оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Соответствующее направление является приоритетом для противника.

Соответствующую информацию сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в новом интервью "Милитарному", обнародованном 19 мая.

Какое направление является самым тяжелым?

Александр Сырский называет Покровское направление приоритетом для врага, где россияне сосредоточили десятки тысяч солдат. На этом участке фронта находится по меньшей мере около 99 тысяч личного состава противника.

Главком говорит, что это наибольшее количество сосредоточения личного состава врага среди всех текущих участков фронта. Впрочем, несмотря на это, украинские силы пытаются нивелировать российские попытки атаковать, ликвидируя оккупантов.

Это огромная цифра. Мы делаем все, чтобы эту цифру уменьшить,

– отмечает он.

В общем оккупанты продолжают активные наступательные действия, сосредоточившись на Покровском, Константиновском, Лиманском и Купянском направлениях. Менее интенсивные боестолкновения продолжаются в Харьковской и Сумской областях.

В то же время украинские силы, по его словам, усилили наступательные и контратакующие действия. Александр Сырский добавил, что количество атак со стороны Сил обороны впервые превысило численность наступательных действий российской армии.

Кстати. Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала рассказывал, что российская армия сталкивается с серьезными проблемами на фронте, в частности в Донецкой и Запорожской областях. По его мнению, большого прорыва противника в районе Покровска пока не ожидается.

О чем еще рассказал Сырский?

Главнокомандующий ВСУ допускает возможность расширения линии фронта из-за угрозы наступления с северного направления, то есть с территории Беларуси, о чем свидетельствуют данные разведки и сообщал президент Владимир Зеленский.

Заметим, что ранее также сообщали о подготовке вблизи границы, в частности эту территорию Беларусь превратила в эффективную линию обороны с полевыми фортификациями, капонирами, огневыми позициями и прочим.

Какова ситуация в Донецкой области?

Офицер Владимир Черняк в эфире 24 Канала объяснял, что интенсивность действий россиян на Покровском направлении напрямую зависит от ряда факторов, поэтому говорить об ощутимом ослаблении давления в этом районе не стоит.

Также недавно оккупанты перебросили в район Покровска 90-ю танковую дивизию для дальнейшего проведения наступательных действий на этом участке фронта. В то же время противник стремится прорваться к Родинскому и оккупировать Гришино.

Напомним, еще в начале мая украинские военные сообщали об ощутимой активизации российской армии на этом участке. В частности, оккупанты пытаться вытеснить ВСУ с северных окраин города, чтобы продвинуться возле Шевченко.