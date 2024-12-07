Ожесточенные штурмы на двух направлениях: карта боевых действий 7 декабря

В течение 6 декабря украинские военные отбили 177 атак российских оккупантов. Самые интенсивные боевые действия велись на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Украинские защитники продолжают держать оборону, нанося значительные потери врагу.

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Покровское и Кураховское направления – самые ожесточенные бои

На Покровском направлении украинские силы отбили 48 вражеских штурмов в районах Миролюбовки, поселка Проминь, Лысовки, Желтого и Чумацкого.



На Кураховском направлении зафиксировано 35 атак вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дачного и Дальнего.



Удары украинской авиации и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 5 ударов по местам скопления личного состава врага, а также уничтожили 2 пункта управления российских войск.

Другие направления фронта

Харьковское направление: россияне 5 раз штурмовали украинские позиции у Волчанска, Тихого, Высокой Яруги и Казачьей Лопани, но потерпели поражение.



Купянское направление: произошло 9 боестолкновений возле Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного.



Лиманское направление: оккупанты совершили 14 атак неподалеку Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов.



Краматорское направление: 5 раз враг пытался атаковать вблизи Белой Горы и Ступочек.



Торецкое направление: 9 штурмов произошло вблизи Торецка, Дилиевки и Щербиновки.



Времевское направление: 21 атаку врага отбили ВСУ возле Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.



Ореховское направление: попытки атаковать в районе Новоданиловки завершились для россиян провалом.



Приднепровское направление: три атаки российских войск были успешно отражены.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Граница с Черниговской и Сумской областями: враг продолжает удерживать военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы с территории России.