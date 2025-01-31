Украина продвигается на Покровском направлении: новые карты фронта от ISW

Россия продолжает сосредотачивать свои военные усилия на восточных направлениях фронта. Наши воины наносят врагу ответные удары.

Российский милблогер заявил, что войска врага продвинулись дальше на север Сумской области вдоль границы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Ситуация в Курской области

Россияне утверждают, что их войска продвинулись в северную Журавку и к полям к западу от населенного пункта, однако подтверждений этому нет.

30 января российские войска продолжали наступательные операции в пределах украинского выступления в Курской области. Российские милблогеры утверждали, что их войска продвинулись к полям к северо-востоку от Свердликово, вдоль реки Ивница в направлении трассы 38Н-071 и в неопределенных местах на севере Суджанского района, однако это нельзя никак подтвердить.

Также они якобы атаковали в районе Свердликова и в районе Гуево и Махновки.

Что происходит на Харьковщине и Луганщине

Украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от города Харьков.

Наши защитники недавно немного продвинулись в северной части Волчанска. 29 и 30 января российские войска продолжали штурм возле Казачьей Лопани.

30 января российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. Затем российский милблогер заявил, что украинские силы продолжают контратаку возле Тополя. Российский источник утверждал, что российские войска продвигаются к северным окраинам Купянска, но это заявление не имеет подтверждений.

30 января российские войска наступали в направлении Боровой, но не продвинулись.

30 января российские войска продолжали наступление на Лиманском направлении, но продвижений не имели.

Россия сосредоточилась в Донецкой области

29 января российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Российский милблогер заявил, что их войска захватили восточный участок Верхнекаменского.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. В частности, по улице Днепровской в центре Часового Яра. Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Николаевки, по улице Высоковольтной в юго-западном Часов Яра; в лесистой местности к югу от Часов Яра, захватили большую часть Северного микрорайона на севере Часов Яра и занимали позиции на вершине породного отвала на западном краю шахты Блок-9. Подтверждений этому нет.

30 января российские войска недавно продвинулись в Торецке. Войска врага недавно продвинулись в промышленную зону на севере Торецка, а также в районе Щербиновки.

Продвижение Украины возле Покровска

Украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Покровска В частности, на запад от Новоандреевки. Представитель бригады Нацгвардии Украины сообщил, что российские войска ведут штурм исключительно пехотой с ограниченной технической поддержкой, а украинские беспилотники остаются эффективным оружием для отражения российских штурмов на Покровском направлении.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвигаются на юго-запад от Покровска у Котлиного и в лесистой местности к югу от Успеновки и медленно продвигаются на север от Воздвиженки, однако этому нет подтверждений.

Под самым Покровском российские войска продолжали штурмы.

Ситуация на Кураховском направлении

Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. В частности, в поле к восточной окраине Андреевки. Россияне утверждали, что российские войска также продвинулись дальше в южное Дачное, в сторону Улаклы от Зеленовки и на юго-запад от Константинополя, однако подтверждений нет.

30 января российские войска продолжали наступательные действия в районе Великой Новоселки, но не подтвердили наступление. Также врага наступал на северо-запад от Большой Новоселки вблизи Новоочеретоватого, у Новых Комаров, у Раздольного и у Новоселки

Ситуация на Юге

30 января российские войска продолжали атаковать западную Запорожскую область. 29 января российский милблогер заявил, что российские войска продвинулись к улице Центральной в Каменском, однако это не подтверждено.

Российские войска недавно продвинулись на Днепровском направлении.

Ситуация на фронте: смотрите карты