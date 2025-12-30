Главный замысел провалился, хоть есть нюанс: эксперт назвал неудачи армии РФ в 2025 году

Россия уже почти четыре года пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области. У них есть определенные продвижения, но даются они ценой огромных потерь.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что задачи оккупантов этой зимой дублируют летнюю военную кампанию 2025 года. Им, по-прежнему, нужно захватить Покровск, Мирноград, Лиман и т.д.

Где возникли проблемы?

По словам Лакийчука, в целом враг хотел бы зайти с юга через Покровск – Мирноград, а с севера – через Лиман дойти до Славянска и взять группировку на Востоке в оперативное окружение. Но об этом вообще речь не идет.

Враг смог захватить Северск Донецкой области. Там удавалось держать оборону еще с лета 2022 года.

Северск – фронтальная линия обороны, которая была сформирована еще летом 2022 года после выхода из Северодонецка и Лисичанска. Это – обустроенная для обороны местность. Враг пошел на тактику выдавливания. Это было и в Бахмуте, и в Авдеевке. Каждый раз оккупанты пробуют окружить украинские войска, чтобы потом пошел эффект домино. Но им не удается этого сделать. Это признак того, что война для них идет не по плану,

– сказал Лакийчук.

Несмотря на это, есть и негативный момент. Врагу удалось прорваться в Гуляйполе Запорожской области. Все ожидали, что они будут пробовать лезть с юга на север. А они смогли дойти с востока на запад.

Если не получится стабилизировать обстановку, то они продолжат продвижение вдоль трассы Донецк – Запорожье. Когда-то так могут доползти и до Запорожья, выполнив свои оперативные задачи,

– отметил Лакийчук.

