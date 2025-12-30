Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что задачи оккупантов этой зимой дублируют летнюю военную кампанию 2025 года. Им, по-прежнему, нужно захватить Покровск, Мирноград, Лиман и т.д.
Где возникли проблемы?
По словам Лакийчука, в целом враг хотел бы зайти с юга через Покровск – Мирноград, а с севера – через Лиман дойти до Славянска и взять группировку на Востоке в оперативное окружение. Но об этом вообще речь не идет.
Враг смог захватить Северск Донецкой области. Там удавалось держать оборону еще с лета 2022 года.
Северск – фронтальная линия обороны, которая была сформирована еще летом 2022 года после выхода из Северодонецка и Лисичанска. Это – обустроенная для обороны местность. Враг пошел на тактику выдавливания. Это было и в Бахмуте, и в Авдеевке. Каждый раз оккупанты пробуют окружить украинские войска, чтобы потом пошел эффект домино. Но им не удается этого сделать. Это признак того, что война для них идет не по плану,
– сказал Лакийчук.
Несмотря на это, есть и негативный момент. Врагу удалось прорваться в Гуляйполе Запорожской области. Все ожидали, что они будут пробовать лезть с юга на север. А они смогли дойти с востока на запад.
Если не получится стабилизировать обстановку, то они продолжат продвижение вдоль трассы Донецк – Запорожье. Когда-то так могут доползти и до Запорожья, выполнив свои оперативные задачи,
– отметил Лакийчук.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 30 декабря Россия потеряла более 1 миллиона 206 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11477 российских танков, 23841 боевую бронированную машину, 35589 артиллерийских систем и т.д.
- Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, как остановить наступление России на фронте. Сейчас враг может в течение месяца мобилизовать от 30 – 35 тысяч оккупантов.
- Военный рассказал, какая сейчас ситуация в Гуляйполе. Там удалось заблокировать пути, по которым оккупанты заходили в город.