Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что задачи оккупантов этой зимой дублируют летнюю военную кампанию 2025 года. Им, по-прежнему, нужно захватить Покровск, Мирноград, Лиман и т.д.

Смотрите также Как Украина вернула войну на территорию России в 2025 году: от легендарной "Паутины" до ударов по заводам и НПЗ

Где возникли проблемы?

По словам Лакийчука, в целом враг хотел бы зайти с юга через Покровск – Мирноград, а с севера – через Лиман дойти до Славянска и взять группировку на Востоке в оперативное окружение. Но об этом вообще речь не идет.

Враг смог захватить Северск Донецкой области. Там удавалось держать оборону еще с лета 2022 года.

Северск – фронтальная линия обороны, которая была сформирована еще летом 2022 года после выхода из Северодонецка и Лисичанска. Это – обустроенная для обороны местность. Враг пошел на тактику выдавливания. Это было и в Бахмуте, и в Авдеевке. Каждый раз оккупанты пробуют окружить украинские войска, чтобы потом пошел эффект домино. Но им не удается этого сделать. Это признак того, что война для них идет не по плану,

– сказал Лакийчук.

Несмотря на это, есть и негативный момент. Врагу удалось прорваться в Гуляйполе Запорожской области. Все ожидали, что они будут пробовать лезть с юга на север. А они смогли дойти с востока на запад.

Если не получится стабилизировать обстановку, то они продолжат продвижение вдоль трассы Донецк – Запорожье. Когда-то так могут доползти и до Запорожья, выполнив свои оперативные задачи,

– отметил Лакийчук.

Какая ситуация возле Гуляйполя: смотрите карту боевых действий

Ситуация на фронте: кратко