Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що завдання окупантів цієї зими дублюють літню військову кампанію 2025 року. Їм, як і раніше, потрібно захопити Покровськ, Мирноград, Лиман тощо.
Де виникли проблеми?
За словами Лакійчука, загалом ворог хотів би зайти з півдня через Покровськ – Мирноград, а з півночі – через Лиман дійти до Слов'янська та взяти угруповання на Сході в оперативне оточення. Але про це взагалі не йдеться.
Ворог зміг захопити Сіверськ Донецької області. Там вдавалося тримати оборону ще з літа 2022 року.
Сіверськ – фронтальна лінія оборони, яка була сформована ще влітку 2022 року після виходу з Сєвєродонецька та Лисичанська. Це – облаштована для оборони місцевість. Ворог пішов на тактику видавлювання. Це було і в Бахмуті, і в Авдіївці. Кожного разу окупанти пробують оточити українські війська, щоб потім пішов ефект доміно. Але їм не вдається цього зробити. Це ознака того, що війна для них йде не по плану,
– сказав Лакійчук.
Попри це, є й негативний момент. Ворогу вдалося продертися до Гуляйполя Запорізької області. Усі очікували, що вони пробуватимуть лізти з півдня на північ. А вони змогли дійти зі сходу на захід.
Якщо не вийде стабілізувати обстановку, то вони продовжать просування вздовж траси Донецьк – Запоріжжя. Колись так можуть доповзти і до Запоріжжя, виконавши свої оперативні задачі,
– зазначив Лакійчук.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 30 грудня Росія втратила понад 1 мільйон 206 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11477 російських танків, 23841 бойову броньовану машину, 35589 артилерійських систем тощо.
- Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, як зупинити наступ Росії на фронті. Наразі ворог може упродовж місяця мобілізувати від 30 – 35 тисяч окупантів.
- Військовий розповів, яка зараз ситуація в Гуляйполі. Там вдалося заблокувати шляхи, по яких окупанти заходили в місто.