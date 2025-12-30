Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що завдання окупантів цієї зими дублюють літню військову кампанію 2025 року. Їм, як і раніше, потрібно захопити Покровськ, Мирноград, Лиман тощо.

Де виникли проблеми?

За словами Лакійчука, загалом ворог хотів би зайти з півдня через Покровськ – Мирноград, а з півночі – через Лиман дійти до Слов'янська та взяти угруповання на Сході в оперативне оточення. Але про це взагалі не йдеться.

Ворог зміг захопити Сіверськ Донецької області. Там вдавалося тримати оборону ще з літа 2022 року.

Сіверськ – фронтальна лінія оборони, яка була сформована ще влітку 2022 року після виходу з Сєвєродонецька та Лисичанська. Це – облаштована для оборони місцевість. Ворог пішов на тактику видавлювання. Це було і в Бахмуті, і в Авдіївці. Кожного разу окупанти пробують оточити українські війська, щоб потім пішов ефект доміно. Але їм не вдається цього зробити. Це ознака того, що війна для них йде не по плану,

– сказав Лакійчук.

Попри це, є й негативний момент. Ворогу вдалося продертися до Гуляйполя Запорізької області. Усі очікували, що вони пробуватимуть лізти з півдня на північ. А вони змогли дійти зі сходу на захід.

Якщо не вийде стабілізувати обстановку, то вони продовжать просування вздовж траси Донецьк – Запоріжжя. Колись так можуть доповзти і до Запоріжжя, виконавши свої оперативні задачі,

– зазначив Лакійчук.

Ситуація на фронті: коротко