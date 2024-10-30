ВСУ восстановили позиции в Торецке, враг наступает на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия в последние недели увеличила скорость продвижения. Однако специалисты говорят, что оккупанты дальше наступают медленно.

Враги продвинулись на юго-восток от Купянска, на запад от Сватово, на западе и в центре Селидово, на восток от Курахово и на юго-запад от Донецка в районе Угледара. Украина восстановила утраченные позиции в Торецке.

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Что говорят в ISW о темпах продвижения врага

Аналитики говорят, что сейчас продвижение врага соответствует скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам. Это подчеркивает, насколько в целом застойным было российское продвижение за более чем 2,5 года войны.

В частности, последние западные отчеты, которые связывают скорость продвижения России в сентябре 2024 года с продвижением России в начале войны, вводят в заблуждение. В ISW рассказали, что в марте 2022 года Россия продвигалась со средней скоростью 1 265 квадратных километров в день, что ориентировочно в 90 раз больше, чем примерно 14 квадратных километров, которые, по подсчетам ISW, российские войска захватывали в день в сентябре 2024 года.

Быстрое продвижение России вглубь территории Украины, в частности временный захват значительной части Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей характеризовало первый месяц российского полномасштабного вторжения, тогда как последние российские наступления характеризовались небольшими, локализованными, тактическими наступлениями, – говорят в ISW.

Там также объяснили, что действительно – Россия недавно достигла успеха на Востоке Украины, однако сравнение этих успехов с начальным глубоким проникновением России в Украину в начале войны вводит в заблуждение эти последние достижения.

Например, по состоянию на 1 октября 2024 года российские войска:

захватили Угледар и продолжили продвижение на север и северо-запад от Угледара,

в течение последней недели достигли значительных тактических успехов в Селидово и возле него – к юго-востоку от Покровска.

В ISW говорят, что эти продвижения являются тактически значимыми, однако не свидетельствуют об общем увеличении темпов российского продвижения по всей линии фронта. Ведь значительная часть фронта остается относительно неподвижной. Кроме того, вражеское продвижение не превышает на два порядка темпы продвижения российских войск.

Текущая скорость продвижения россиян скорее согласуется с недавней оценкой ISW о том, что российское командование, вероятно, отдало приказ российским войскам значительно увеличить темп механизированных атак по всему театру перед началом грязи,

– говорят аналитики.

Что происходит на Курщине

Аналитики ISW говорят, что на главном украинском выступлении в Курской области 29 октября продолжались бои, однако нет подтвержденных изменений на линии фронта. В ISW отметили, что:

на юго-восток от Коренево в районе Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Зеленого Пути, Николаево-Дарыно и на юго-восток от Суджи в районе Плехово 28 и 29 октября продолжались бои;

российские источники не сообщали о наземной активности в Глушковском районе к западу от главного украинского выступления в Курской области 29 октября.

Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил, что неизвестные лица ударили дроном по пустому зданию российского университета спецназа в Гудермесе в Чечне. Он не обвинил украинских военных в запуске дронов и сказал, что чеченские власти расследуют удар.



Украинские военные продолжают операцию на Курщине

Что с фронтом на Харьковщине

Российские войска 28 и 29 октября продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Харькова возле Волчанска, однако не продвинулись.

Представитель украинской бригады, которая действует на Харьковском направлении, сообщил 29 октября, что Россия:

накапливает плохо обученных новобранцев,

ухудшение погодных условий и украинские беспилотники заставляют российские подразделения действовать ночью.



Как враг действует на Харьковщине

Какова ситуация в Донецкой области

Специалисты американского Института изучения войны заметили, что:

29 октября Россия продолжила наступать под Северском, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было;

враг наступал на северо-восток от Северска у Белогоровки, а также на восток от Северска у Верхнекаменского, на юго-восток от Северска у Ивано-Дарьевки, на юг от Северска под Звановкой;

28 и 29 октября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра и к югу от Часового Яра в районе Ступочек, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне российских наступательных операций, продолжающихся в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка,

– говорят в ISW.

Также специалисты говорят, что враги продвинулись:

на юго-восток от Покровска на фоне наступательных операций в этом районе 29 октября. Согласно геолокационным кадрам от 29 октября, российские войска недавно продвинулись в западном и центральном Селидово, что к юго-востоку от Покровска;

согласно дополнительным геолокационным кадрам от 28 октября – в центре Новодмитровки, что к юго-востоку от Покровска и к юго-востоку от Селидово;

к востоку от Курахово на фоне боев в этом районе 29 октября. Геолокационные кадры утверждают, что враги продвинулись на восток от Курахово, проведя механизированную атаку размером с взвод с тремя танками и машиной разминирования;

на юго-запад от Донецка в районе Угледара. Согласно геолокационным кадрам от 29 октября – к северо-западу от Богоявленки и в южной части Ясной Поляны.

Также российский источник предположил, что оккупанты пытаются обойти Кураховское водохранилище с северо-запада, юга и юго-запада. Предполагают, что Россия хочет избежать сложного водного рельефа и попытаться заставить украинские войска отступить из района Курахово под угрозой окружения.



Наши войска восстановили позиции в Торецке

Как враг действует на Луганщине

Россия продвинулась на юго-восток от Купянска и на запад от Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 29 октября. Геолокационные кадры от 29 октября показывают, что российские силы недавно продвинулись на восток от Колесниковки и в поле к востоку от Андреевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжили наступление:

на север от Купянска в районе Голубовки;

на северо-восток от Купянска возле Синьковки;

на юго-восток от Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Степной Новоселовки, Загрызово, Берестового, Чернещины, Новоосинового;

на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки и Грековки;

на северо-запад от Кременной возле Тернов;

на запад от Кременной возле Ямполовки, Заречного и Торского.



Как действуют оккупанты на Луганщине

Изменилась ли ситуация на Юге

29 октября российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Буквально 29 октября российские источники утверждали, что Россия прорвала украинскую оборону к северу от Роботино и продвигаются к Новоданиловке и Малой Токмачке (соответственно к северу и северо-востоку от Роботино). Однако в ISW говорят, что не заметили подтверждения недавнего продвижения России к северу от Роботино.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска продолжили наземные атаки в направлении Днепра, вероятно, имея в виду восточный (левый) берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр 28 и 29 октября,

– говорят в ISW.

Кстати, 29 октября российский военком заявил, что Украина минирует водные пути между островами дельты Днепра и мешает усилиям России перевооружить и ротировать подразделения.



Какова ситуация на Юге