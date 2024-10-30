Вороги просунулися на південний схід від Куп'янська, на захід від Сватового, на заході та в центрі Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Україна відновила втрачені позиції у Торецьку.

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Що кажуть в ISW про темпи просування ворога

Аналітики кажуть, що наразі просування ворога відповідає швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам. Це підкреслює, наскільки загалом застійним було російське просування за понад 2,5 роки війни.

Зокрема, останні західні звіти, які пов'язують швидкість просування Росії у вересні 2024 року з просуванням Росії на початку війни, вводять в оману. В ISW розповіли, що в березні 2022 року Росія просувалась з середньою швидкістю 1 265 квадратних кілометрів на день, що орієнтовно в 90 разів більше, ніж приблизно 14 квадратних кілометрів, які, за підрахунками ISW, російські війська захоплювали на день у вересні 2024 року.

Швидке просування Росії вглиб території України, зокрема тимчасове захоплення значної частини Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей характеризувало перший місяць російського повномасштабного вторгнення, тоді як останні російські наступи характеризувались невеликими, локалізованими, тактичними наступами, – кажуть в ISW.

Там також пояснили, що справді – Росія нещодавно досягла успіху на Сході України, проте порівняння цих успіхів із початковим глибоким проникненням Росії в Україну на початку війни вводить в оману ці останні досягнення.

Наприклад, станом на 1 жовтня 2024 року російські війська:

захопили Вугледар та продовжили просування на північ і північний захід від Вугледара,

протягом останнього тижня досягли значних тактичних успіхів у Селидовому та біля нього – на південний схід від Покровська.

В ISW кажуть, що ці просування є тактично значущими, проте не свідчать про загальне збільшення темпів російського просування по всій лінії фронту. Адже значна частина фронту залишається відносно нерухомою. Окрім того, вороже просування не перевищує на два порядки темпи просування російських військ.

Поточна швидкість просування росіян скоріше узгоджується з нещодавньою оцінкою ISW про те, що російське командування, ймовірно, віддало наказ російським військам значно збільшити темп механізованих атак по всьому театру перед початком багнюки,

– кажуть аналітики.

Що відбувається на Курщині

Аналітики ISW кажуть, що на головному українському виступі в Курській області 29 жовтня тривали бої, проте немає підтверджених змін на лінії фронту. В ISW зазначили, що:

на південний схід від Коренево в районі Любимівки, Нижнього Клину, Новоіванівки, Зеленого Шляху, Миколаєво-Дарино і на південний схід від Суджі в районі Плехово 28 і 29 жовтня тривали бої;

російські джерела не повідомляли про наземну активність у Глушковському районі на захід від головного українського виступу в Курській області 29 жовтня.

Самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив, що невідомі особи вдарили дроном по порожній будівлі російського університету спецназу в Гудермесі в Чечні. Він не звинуватив українських військових у запуску дронів та сказав, що чеченська влада розслідує удар.



Українські військові продовжують операцію на Курщині

Що з фронтом на Харківщині

Російські війська 28 і 29 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Харкова біля Вовчанська, проте не просунулися.

Представник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, повідомив 29 жовтня, що Росія:

накопичує погано навчених новобранців,

погіршення погодних умов і українські безпілотники змушують російські підрозділи діяти вночі.



Як ворог діє на Харківщині

Яка ситуація на Донеччині

Фахівці американського Інституту вивчення війни зауважили, що:

29 жовтня Росія продовжила наступати під Сіверськом, однак підтверджених змін на лінії фронту не було;

ворог наступав на північний Схід від Сіверська біля Білогорівки, а також на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська біля Івано-Дар'ївки, на південь від Сіверська під Званівкою;

28 та 29 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та на південь від Часового Яру в районі Ступочок, проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції в Торецьку на тлі російських наступальних операцій, що тривають у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції вздовж Червоного провулку у центрі Торецька,

– кажуть в ISW.

Також фахівці кажуть, що вороги просунулись:

на південний схід від Покровська на тлі наступальних операцій у цьому районі 29 жовтня. Згідно з геолокаційними кадрами від 29 жовтня, російські війська нещодавно просунулися в західному та центральному Селидовому, що на південний схід від Покровська;

згідно з додатковими геолокаційними кадрами від 28 жовтня – в центрі Новодмитрівки, що на південний схід від Покровська та на південний схід від Селидового;

на схід від Курахового на тлі боїв у цьому районі 29 жовтня. Геолокаційні кадри стверджують, що вороги просунулись на Схід від Курахового, провівши механізовану атаку розміром із взвод з трьома танками та машиною розмінування;

на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Згідно з геолокаційними кадрами від 29 жовтня – на північний захід від Богоявленки та у південній частині Ясної Поляни.

Також російське джерело припустило, що окупанти намагаються обійти Курахівське водосховище з північного заходу, півдня і південного заходу. Припускають, що Росія хоче уникнути складного водного рельєфу і спробувати змусити українські війська відступити з району Курахового під загрозою оточення.



Наші війська відновили позиції в Торецьку

Як ворог діє на Луганщині

Росія просунулась на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 29 жовтня. Геолокаційні кадри від 29 жовтня показують, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Колісниківки та в поле на схід від Андріївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжили наступ:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на північний схід від Куп'янська біля Синьківки;

на південний схід від Куп'янська біля Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Загризове, Берестового, Чернещини, Новоосинового;

на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Греківки;

на північний захід від Кремінної біля Тернів;

на захід від Кремінної біля Ямполівки, Зарічного і Торського.



Як діють окупанти на Луганщині

Чи змінилась ситуація на Півдні

29 жовтня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Буквально 29 жовтня російські джерела стверджували, що Росія прорвала українську оборону на північ від Роботиного та просуваються до Новоданилівки та Малої Токмачки (відповідно на північ та північний схід від Роботиного). Проте в ISW кажуть, що не помітили підтвердження нещодавнього просування Росії на північ від Роботино.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська продовжили наземні атаки у напрямку Дніпра, ймовірно, маючи на увазі східний (лівий) берег Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро 28 та 29 жовтня,

– кажуть в ISW.

До речі, 29 жовтня російський військком заявив, що Україна мінує водні шляхи між островами дельти Дніпра та заважає зусиллям Росії переозброїти та ротувати підрозділи.



Яка ситуація на Півдні