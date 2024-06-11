Россияне хотят прорвать фронт: военный обозреватель охарактеризовал действия врага

Российские оккупанты пытались продвинуться вглубь на Харьковском направлении. Вероятно, так они хотели "сковать" украинские силы и заставить командование перебросить резервы на этот участок фронта.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Андрей Харук, отметив, что с точки зрения внешнего наблюдателя можно констатировать, что оккупанты не достигли своей цели. Если часть резервов и была переброшена, то лишь незначительная.

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Какова цель России

Враг хотел, чтобы стратегические резервы Украины направили на северное направление. Но туда могла попасть разве что часть наших сил, поэтому "оголение" других участков фронта не произошло.

"Россияне смогли продвинуться, закрепиться на несколько километров в глубину территории Украины и пока все. Учитывая те сообщения, которые мы имеем о Волчанске, то там Силы обороны имеют определенные успехи", – отметил военный обозреватель.

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Однако сейчас мы узнаем довольно неприятную информацию об усилении штурмов на Донбассе, в частности в направлении Краматорска. Вероятно, оккупанты решили, что пришло время попробовать достичь успеха именно там, пока внимание обращено к Харьковщине.

"Россияне не могут добиться успеха в виде прорыва нашего фронта. Они ввели в действие все виды конвенционного вооружения, которые только имели. Всю свою оперативно-тактическую авиацию, единственное, что у них еще осталось – это тактическое ядерное оружие", – подчеркнул Андрей Харук.

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