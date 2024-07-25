Имеют не только военную цель: могут ли россияне встать в оборону

Враг в течение месяца – полтора встанет в оборону. Это произойдет по мнению командующего Нацгвардии Украины Александра Пивненко из-за неспособности россиян осуществлять штурмы на нескольких направлениях одновременно.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что учитывая сегодняшнюю ситуацию на фронте, заявление командующего Национальной гвардии может выглядеть малореалистичным. Однако военно-политическое руководство Украины имеет всестороннюю информацию для того, чтобы делать соответствующие выводы.

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Может совершить демонстративные действия

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, командующий Нацгвардии имеют, в частности, разведывательные данные, владеют совокупностью информации, на основе которой и формируется представление о дальнейших действиях врага.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию на фронте, Россия сейчас постепенно проходит пик наступления. Он, безусловно, будет идти спад,

– предположил военный эксперт.

Затем россияне, вероятно, будут принимать меры для доукомплектования и перегруппировки своих подразделений с возможной активизацией в октябре. Не исключено, по его мнению, что это будет происходить на Юге.

Российское руководство ставит не только военную цель, но и политико-пропагандистскую накануне президентских выборов в США.

Также не надо забывать, что Владимир Путин объявлял ультиматум относительно того, что якобы Украина должна вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской областей. Поэтому россияне могут попытаться совершить демонстративные действия больше пропагандистского характера, показав, что способны двигаться на Юг,

– пояснил Александр Мусиенко.

Таким образом, добавил он, Россия попытается показать, что, мол, Украина "не может перехватить инициативу" на поле боя, а враг ее сохраняет. Это, по логике противника, позволит ему рассчитывать на вероятный сценарий переговоров с Украиной на его условиях.

Напомним, что Александра Пивненко заявил об уверенности в том, что россияне встанут в оборону в любом случае, ведь их наступательные возможности не безграничны. Командующий Нацгвардии отметил, что єто произойдет через месяц – полтора. За это время Украине нужно "сформировать и подготовить свои подразделения".