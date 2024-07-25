Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що з огляду на сьогоднішню ситуацію на фронті, заява командувача Національної гвардії може виглядати малореалістичною. Однак військово-політичне керівництво України має всебічну інформацію для того, щоб робити відповідні висновки.

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Може вчинити демонстративні дії

Головнокомандувач Збройних Сил України, командувач Нацгвардії мають, зокрема, розвідувальні дані, володіють сукупністю інформації, на основі якої і формується явлення про подальші дії ворога.

В огляду на сьогоднішню ситуацію на фронті, Росія зараз поступово проходить пік наступу. Він, безумовно, буде йти спад,

– припустив військовий експерт.

Потім росіяни, імовірно, вживатимуть заходів для доукомплектування та перегрупування своїх підрозділів із можливою активізацією в жовтні. Не виключено, на його думку, що це відбуватиметься на Півдні.

Російське керівництво ставить не тільки військову мету, а й політико-пропагандистську напередодні президентських виборів в США.

Також не треба забувати, що Владімір Путін оголошував ультиматум щодо того, що буцімто Україна має вивести свої війська з території Запорізької та Херсонської областей. Тому росіяни можуть спробувати вчинити демонстративні дії більше пропагандистського характеру, показавши, що здатні рухатись на Південь,

– пояснив Олександр Мусієнко.

В такий спосіб, додав він, Росія спробує показати, що, мовляв, Україна "не може перехопити ініціативу" на полі бою, а ворог її зберігає. Це, за логікою противника, дозволить йому розраховувати на імовірний сценарій перемовин з Україною на його умовах.

Нагадаємо, що Олександра Півненко заявив про впевненість в тому, що росіяни встануть в оборону у будь-якому випадку, адже їхні наступальні можливості не безмежні. Командувач Нацгвардії зазначив, що це станеться за місяць – півтора. За цей час Україні потрібно "сформувати та підготувати свої підрозділи".