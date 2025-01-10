DeepState обновили карту боевых действий: под контроль врага, вероятно, перешли 6 населенных пунктов
Проект DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий. По данным OSINT-аналитиков, Украина потеряла контроль над шестью населенными пунктами.
Враг продолжает активные наступательные операции на многих направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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По данным OSINT-аналитиков из DeepState, Украина потеряла контроль над шестью населенными пунктами. В руки оккупантов перешли Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Новоивановка, Леонидово, и Александрия.
Агрессор также имеет успех у Западного, Курахово, и Ясенево.
Интерактивная карта DeepState
Напомним, британская разведка сообщила, что Россия почти полностью захватила Курахово в центральной части Донецкой области. Россия продолжает концентрировать свои атаки на центральной части Донецкой области.
Ранее военный эксперт Павел Нарожный предположил, что враг может прибегнуть к лобовому штурму Покровска. Главная проблема украинских сил, по его словам, не только на Покровском направлении, а в целом на всей линии фронта, – нехватка людей.