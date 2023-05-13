Активные наступательные действия у Бахмута, уничтожение ЗРК и станций РЭБ: главное из Генштаба

13 мая 2023, 20:35
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Источник:

Генштаб ВСУ

Ночью 13 мая россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. 18 из 22 дронов уничтожили украинские защитники.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Враг продолжает применять тактику террора.

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Россияне продолжают атаковать мирные города

В течение суток 13 мая противник нанес:

  • ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Николаева, в результате чего есть раненные среди гражданских, повредились многоэтажка и другая гражданская инфраструктура.
  • 66 авиационных ударов;
  • около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеских атак пострадали населенные пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть двое погибших и 11 раненых гражданских, среди которых – дети. Кроме этого, разрушился частный дом, а также повредились 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем в течение суток там произошло около 40 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок врага не выявляют.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они нанесли авиаудары по районам населенных пунктов:

  • Мхи, Прогресс, Семеновка Черниговской области,
  • Бударки Харьковской области.

Также оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

  • Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка Черниговской области,
  • Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Вольная Слобода, Бобиловка Сумской области,
  • Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки, а также нанесли:

  • авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка,
  • артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области


Полномасштабная война длится уже 444 сутки / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении в течение суток враг не производил наступательных действий. Зато оккупанты нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов:

  • Белогоровка Луганской области,
  • Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, расположенным рядом с линией боевого столкновения, а именно:

  • Макеевка Луганской области,
  • Белогоровка, Верхнекаменское Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Кроме этого, в течение суток оккупанты вели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.

Следует отметить, что наряду с позиционной обороной украинские защитники ведут и активные действия, в частности наступательные. От вражеских обстрелов пострадали:

  • Васюковка,
  • Орехово-Василовка,
  • Богдановка,
  • Бахмут,
  • Ивановское,
  • Часов Яр,
  • Белая Гора,
  • Дружба,
  • Северное,
  • Южное,
  • Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка, а также обстрелял из артиллерии Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время российским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток россияне не проводили наступательных действий, но нанесли авиационный удар по району Пречистовки и осуществили обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. От российских авиационных ударов пострадали районы населенных пунктов:

  • Времовка Донецкой области,
  • Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области,
  • Берислав и Казачье Херсонской области.

Между тем оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов, расположенных рядом с линией боевого столкновения, в частности:

  • Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области;
  • Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области.


Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты допрашивают мариупольцев

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинцев и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета Российской Федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением,
– сообщили в Генштабе.

Кроме этого, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, недавно в Таврическом Херсонской области захватчики обустроили полевой госпиталь на территории детского сада. Накануне туда прибыли 3 военных грузовых автомобиля с ранеными оккупантами.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла:

  • 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков,
  • удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 4 района сосредоточения живой силы,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.


ВСУ наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ

Автор: Ольга Котів