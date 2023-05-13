Активные наступательные действия у Бахмута, уничтожение ЗРК и станций РЭБ: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Ночью 13 мая россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. 18 из 22 дронов уничтожили украинские защитники.
В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Враг продолжает применять тактику террора.
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Россияне продолжают атаковать мирные города
В течение суток 13 мая противник нанес:
- ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Николаева, в результате чего есть раненные среди гражданских, повредились многоэтажка и другая гражданская инфраструктура.
- 66 авиационных ударов;
- около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате вражеских атак пострадали населенные пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть двое погибших и 11 раненых гражданских, среди которых – дети. Кроме этого, разрушился частный дом, а также повредились 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.
Захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем в течение суток там произошло около 40 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок врага не выявляют.
На Северском и Слобожанском направлениях захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они нанесли авиаудары по районам населенных пунктов:
- Мхи, Прогресс, Семеновка Черниговской области,
- Бударки Харьковской области.
Также оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка Черниговской области,
- Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Вольная Слобода, Бобиловка Сумской области,
- Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Нестерное, Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки, а также нанесли:
- авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка,
- артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области
Полномасштабная война длится уже 444 сутки / Фото Генштаба ВСУ
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На Лиманском направлении в течение суток враг не производил наступательных действий. Зато оккупанты нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов:
- Белогоровка Луганской области,
- Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, расположенным рядом с линией боевого столкновения, а именно:
- Макеевка Луганской области,
- Белогоровка, Верхнекаменское Спорное и Берестово Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Кроме этого, в течение суток оккупанты вели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.
Следует отметить, что наряду с позиционной обороной украинские защитники ведут и активные действия, в частности наступательные. От вражеских обстрелов пострадали:
- Васюковка,
- Орехово-Василовка,
- Богдановка,
- Бахмут,
- Ивановское,
- Часов Яр,
- Белая Гора,
- Дружба,
- Северное,
- Южное,
- Торецк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка, а также обстрелял из артиллерии Первомайское и Карловку Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время российским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток россияне не проводили наступательных действий, но нанесли авиационный удар по району Пречистовки и осуществили обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. От российских авиационных ударов пострадали районы населенных пунктов:
- Времовка Донецкой области,
- Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области,
- Берислав и Казачье Херсонской области.
Между тем оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов, расположенных рядом с линией боевого столкновения, в частности:
- Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области;
- Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области.
Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
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Оккупанты допрашивают мариупольцев
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинцев и нарушать права человека на временно захваченных территориях.
В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета Российской Федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением,
– сообщили в Генштабе.
Кроме этого, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
В частности, недавно в Таврическом Херсонской области захватчики обустроили полевой госпиталь на территории детского сада. Накануне туда прибыли 3 военных грузовых автомобиля с ранеными оккупантами.
В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла:
- 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков,
- удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.
Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 4 района сосредоточения живой силы,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.