Самый сложный участок: сколько артиллерии россия сосредоточила в направлении Бахмут – Донецк

На фронте не останавливаются ожесточенные бои. На Донецком направлении враг стягивает группы артиллерии.

В течение суток подразделения сил обороны Украины неутомимо отражали атаки противника и наносили россиянам катастрофические потери. Самым горячим сегодня остается Донецкое направление, где российские войска продолжают штурмовать.

Важно Поражены 8 важных целей, отбиты атаки и уничтожены пункты управления: как ВСУ кошмарят оккупантов

Россияне стягивают технику

Защитники Украины также нарушают логистику оккупантов. Также на этом направлении ВСУ отражали атаки противника в районах населенных пунктов:

Соледарь,

Выемка,

Курдюмовка,

Зайцево,

Новомихайловка,

Первомайское.

Именно на Донецком направлении оккупанты пытаются сконцентрировать свои силы. Так, по словам военного эксперта Олега Жданова, там уже есть 17 групп артиллерии.

Обратите внимание! Минимальная группа артиллерии – это 2 дивизиона. 2 дивизиона – это 36 стволов.

Умножьте минимальное количество 17 на 36, и вы получите цифру, сколько артиллерии сконцентрировано. Это если считать по минимуму. А если там артиллерийские группы по 4, по 5 дивизионов, то это достаточно большое количество стволов,

– подчеркнул Олег Жданов.

Что происходит на Донецком направлении

На этом участке фронта армия Украины сейчас держит оборону и пытается удержать занятые рубежи. В частности, тяжелая ситуация в Бахмуте, где наши войска были вынуждены отступить от восточной окраины города.

По Бахмуту восточные окрестности мы контратаковали и вернули эти позиции. Сейчас мы находимся на предыдущих позициях,

– сказал Олег Жданов и подчеркнул, что это не официальная информация.

В остальных населенных пунктах идут упорные бои на тех рубежах, на которых держатся защитники Украины. Пока противник успеха не имеет.

Как отметили в Генштабе ВСУ, за последние сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Смотрите обзор оперативной обстановки от Олега Жданова: видео

Потери врага по состоянию на 26 сентября

Украинцы продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. Так, по состоянию на 26 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в общей сложности удалось ликвидировать 57 200 врагов, 500 из которых – за последние сутки.

Кроме живой силы ВСУ уничтожили

танков – 2 290 (+15) единиц,

боевых бронированных машин – 4 857 (+25) единиц,

артиллерийских систем – 1 369 (+1) единиц,

РСЗО – 330 (+2) единиц,

самолетов – 260 (+1) единиц,

вертолетов – 224 (+4) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4).

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 26 сентября: смотрите видео