Тяжелые бои в Часовом Яру: украинские защитники удерживают позиции

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам на всех ключевых направлениях. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где продолжаются тяжелые бои.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Враг несет значительные потери в технике и живой силе, однако не прекращает штурмовых действий.

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Оккупанты атакуют, но получают сокрушительный отпор

Силы обороны Украины держат позиции и уничтожают колонны противника еще на подходах к линии фронта.

В частности, на Харьковском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в Волчанске за прошедшие сутки.

На Купянском направлении противник вел штурмы вблизи Двуречной, Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Заречного и Колодязов, однако потерь украинских позиций не допущено.

На Северском направлении безуспешными остались попытки оккупантов атаковать в районе Белогоровки.

На Краматорском и Торецком направлении продолжаются интенсивные бои.

В городской застройке Часового Яра и Торецка противник совершил почти 140 артобстрелов в Часовом Яру и более 80 – в Торецке.

В районе Белой Горы оккупанты атаковали при поддержке бронетехники. Украинские БпЛА уничтожили танк и БМП врага, повредили еще один танк и две ББМ. Колонна из пяти автомобилей, которыми противник перевозил личный состав, была ликвидирована на подходе к линии боя.

На Покровском направлении – самый горячий отрезок фронта. Противник пытался продвигаться без бронетехники в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Удачное, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Дачное и Улаклы.

Тяжелые бои продолжались в Лисовке, Котлином, Зеленом, Надеевке, Шевченко и Янтарном. Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

На Новопавловском направлении украинские бойцы держат оборону в Большой Новоселке, Константинополе и Раздольном.