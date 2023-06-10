Враг терпит колоссальные потери, которые пытается скрыть в оккупированном Бердянске, – Генштаб

Украинские воины продолжают давать отпор россиянам, которые стремятся захватить нашу землю. Наши защитники и защитницы отбили 28 вражеских атак, нанеся потери оккупантам.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ в вечерней сводке по ситуации на фронте по состоянию на 18:00 10 июня. Враг пытался проводить наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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Российские обстрелы и попытки наступления

За сутки россияне запустили по территории Украины 8 ракет, из которых 4 "Искандеры" и 35 иранских дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 20 беспилотников.

Кроме того, россияне нанесли 66 авиаударов по Украине и 39 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Вражеские атаки привели к разрушениям гражданской инфраструктуры, есть жертвы и раненые.

Ситуация на направлениях фронта:

Северское и Слобожанское направления : россияне атаковали из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей;

: россияне атаковали из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей; Купянское направление : враг нанес авиаудары по Кисловке и Котляровке на Харьковщине. Также россияне атакуют населенные пункты из минометов и артиллерии;

: враг нанес авиаудары по Кисловке и Котляровке на Харьковщине. Также россияне атакуют населенные пункты из минометов и артиллерии; Лиманское направление: захватчики предприняли безуспешную попытку наступления на Белогоровка . Также оккупанты нанесли авиаудары по Невскому, Ямполевке, Заречному, Лиману, Спорному, Веселому, Раздоловке, Рай-Александровке. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии;

захватчики предприняли безуспешную попытку наступления на . Также оккупанты нанесли авиаудары по Невскому, Ямполевке, Заречному, Лиману, Спорному, Веселому, Раздоловке, Рай-Александровке. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии; Бахмутское направление: россияне без успеха пытались наступать в районе Белой Горы . Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк пострадали от российских авиаударов. Также продолжаются артиллерийские обстрелы.

россияне без успеха пытались наступать в районе . Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк пострадали от российских авиаударов. Также продолжаются артиллерийские обстрелы. Авдеевское направление: враг не проводил наступательных действий, но нанес авиаудары по Авдеевке и Невельскому и продолжает совершать артобстрелы;

враг не проводил наступательных действий, но нанес авиаудары по Авдеевке и Невельскому и продолжает совершать артобстрелы; Марьинское направление: наши воины отразили все вражеские атаки в Марьинке . Россияне нанесли авиаудар по Красногоровке и атакуют близлежащие населенные пункты по артиллерии.

наши воины отразили все вражеские атаки в . Россияне нанесли авиаудар по Красногоровке и атакуют близлежащие населенные пункты по артиллерии. Шахтерское направление: в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки россияне нанесли авиаудары и из артиллерии обстреляли Угледар.

в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки россияне нанесли авиаудары и из артиллерии обстреляли Угледар. Запорожское и Херсонское направления: россияне ведут оборонительные действия. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова и совершили артобстрелы 20 населенных пунктов, среди которых Херсон, где происходит эвакуация из-за подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Успехи ВСУ за сутки