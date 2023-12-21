ВСУ держат оборону под массированными атаками врага: карта фронта 21 декабря
На фронте за сутки зафиксировано 99 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Актуально о ситуации на передовой рассказывает 24 Канал анализируя данные утреннего сведения Генштаба, отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и онлайн-карты DeepState
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Позиционные бои продолжаются
Российские и украинские военные продолжают позиционные бои вдоль всей линии столкновения. В ISW отметили, что российские войска недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута.
В частности, геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Спирного (25 километров северо-восточнее Бахмута).
Спорное на карте:
Ситуация по всем направлениям фронта
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
По данным Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 10 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.
На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 штурмовых действий без успеха. ВСУ дали достойный отпор и заставили врага отступить. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Удары ВСУ
Авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделили ракетные войска в 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 6 артиллерийских средствах противника.