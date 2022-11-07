ВСУ ударили по "кадыровцам" в Лисичанске, враг терпит потери на Донбассе, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
На Донбассе продолжаются тяжелые бои украинских защитников с захватчиками. На 7 ноября враги пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В Генштабе подтвердили поражение противника за предыдущие дни. Враг несет значительные потери в Донецкой области.
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ВСУ уничтожают оккупантов и их технику на Донбассе
В Горловке в Донецкой области ВСУ ударили по месту скопления вражеской техники. По информации Генштаба, удалось уничтожить 5 боевых машин оккупантов и повредить еще 4.
В Майорском районе украинские защитники ежедневно ликвидируют до 30 захватчиков. Кроме того, более 200 оккупантов изо дня в день получают ранения разной степени тяжести.
В Лисичанске ВСУ ударили по "кадыровцам". В результате более 30 человек были убиты, еще 15 оккупантов получили ранения.
Подразделения противовоздушной обороны Украины сбили 5 вражеских беспилотников. А ракетные войска и украинская артиллерия нанесла значительный ущерб оккупантам:
- поразили 2 пункта управления;
- 8 позиций захватчиков;
- склад боеприпасов;
- станцию радиоэлектронной борьбы
В Генштабе подчеркнули, что реальное количество потерь враги тщательно скрывают. Между тем, ВСУ продолжают разрушать планы оккупантов по захвату украинских территорий.
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Матери мобилизованных студентов из Донбасса просят оккупантов вернуть их детей
- Женщины на временно оккупированной территории Донбасса записали видеообращение Владимиру Путину. Они просят его разобраться с "местной властью", которая незаконно мобилизовала студентов и мужчин.
- По их словам, "мобиков" бросили без подготовки и должного снаряжения в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области. Кроме того, едва научили стрелять.
- Стоит отметить, что матери и жены мобилизованных возмущаются только на Пушилина и ему подобных. К руководству России у женщин никаких претензий нет.
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