Почему Россия прилагает все усилия для наращивания интенсивности на фронте: Сырский четко объяснил
Сейчас российские войска прилагают усилия, чтобы нарастить интенсивность и расширить географию боевых действий. Главком ВСУ объяснил, почему оккупанты действуют именно так.
Напомним, что уже почти неделю Александр Сырский работает на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта. В своей публикации он раскрыл детали относительно текущей ситуации на горячих направлениях.
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Почему враг расширяет географию боевых действий
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командование российских оккупационных войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Так, целью захватчиков является – максимальное истощение наших войск, срыв подготовки резервов и недопущение перехода к активным наступательным действиям.
Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться,
– отметил Сырский.
Где самая тяжелая ситуация на фронте: что рассказал Сырский
- Главком ВСУ отметил, что на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях противник проводит активные наступательные действия различной интенсивности.
- Там россияне не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны.
- В то же время основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении. Уже долгое время это направление остается самым тяжелым.
- Там оккупанты сконцентрировали подавляющее количество ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынков и островов в прибрежной части левого берега Днепра.