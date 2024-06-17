Почему Россия прилагает все усилия для наращивания интенсивности на фронте: Сырский четко объяснил

Сейчас российские войска прилагают усилия, чтобы нарастить интенсивность и расширить географию боевых действий. Главком ВСУ объяснил, почему оккупанты действуют именно так.

Напомним, что уже почти неделю Александр Сырский работает на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта. В своей публикации он раскрыл детали относительно текущей ситуации на горячих направлениях.

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Почему враг расширяет географию боевых действий

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командование российских оккупационных войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Так, целью захватчиков является – максимальное истощение наших войск, срыв подготовки резервов и недопущение перехода к активным наступательным действиям.

Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться,

– отметил Сырский.

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